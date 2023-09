Inter anuncia a contratação de Dalbert, lateral esquerdo ex-Inter de Milão

Em meio a pausa no calendário nacional para a Data Fifa, o Inter se movimentou no mercado de transferências e anunciou, nesta quarta-feira (7), a contratação do lateral-esquerdo Dalbert, de 29 anos, que acumula passagens pelo futebol europeu. O jogador, que vem em uma transação gratuita, teve seu vínculo com a Inter de Milão encerrado em agosto deste ano, e portanto, estava sem clube. O contrato com o Colorado será válido até dezembro de 2023.

A apresentação oficial será nesta quinta-feira, no Beira-Rio. Sem atuar desde maio de 2022, por conta de uma grave lesão no joelho, quando estava emprestado ao Cagliari, também da Itália, o defensor chega em Porto Alegre para assumir o posto de reserva imediato de Renê, que vem fazendo boa temporada. Na posição, Thauan Lara, cria do Celeiro de Ases, não vem correspondendo as oportunidades recebidas, e recentemente, chegou a perder espaço para Carlos De Pena, improvisado.

Além dos dois times citados, Dalbert também atuou em outras equipes do velho continente. Ainda em solo italiano, ele defendeu as cores da Fiorentina. Na França, jogou por Nicce e Rennes, e também atuou em Portugal, no Académico de Viseu e Vitória de Guimarães, suas primeiras equipes fora do Brasil. Por aqui, ele tem passagens pelas categorias de base de Fluminense e Flamengo.

Quando seu nome for regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o jogador poderá ser inscrito na Libertadores da América. Com o prazo para inscrição de novos atletas esgotado, será necessário que o clube retire um dos nomes da lista.