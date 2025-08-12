Inter anuncia rescisão em comum acordo com o volante Fernando

O Sport Club Internacional comunica que, em comum acordo, acertou o término antecipado do contrato do meio-campista Fernando.
Com 54 partidas e três gols marcados pelo Clube do Povo, Fernando conquistou, de forma invicta, o título do Campeonato Gaúcho de 2025, deixando sua marca e exemplo de profissionalismo. A decisão de encerrar o vínculo atende ao desejo do atleta de seguir, junto à família e a sua equipe de profissionais, o processo de recuperação da lesão no ligamento cruzado posterior do joelho direito, em Goiás.
O Internacional expressa gratidão pelo comprometimento e pela dedicação demonstrados em sua passagem pelo Clube. As portas do Beira-Rio permanecem abertas para Fernando e, caso opte por retornar aos gramados no futuro, o Colorado terá a prioridade em tê-lo novamente no elenco. Ele leva consigo o respeito e o carinho de jogadores, funcionários, comissão técnica, diretoria e, sobretudo, da torcida colorada.