Porto Alegre,

Publicada em 12 de Agosto de 2025 às 12:01

Inter anuncia rescisão em comum acordo com o volante Fernando

Atleta de 38 anos tinha vínculo com o Colorado até o final de 2025 e deve se aposentar

Ricardo Duarte/Inter/JC
O Inter anunciou, nesta terça-feira (12), a rescisão em comum acordo com o volante Fernando, que se recupera de uma lesão ligamentar no joelho e está fora da temporada. O atleta de 38 anos tinha vínculo com o Colorado até o final de 2025 e a tendência é que ele anuncie sua aposentadoria nos próximos dias. O clube se manifestou por nota após uma reunião entre as partes nesta manhã.
Confira na íntegra o anúncio do Inter

O Sport Club Internacional comunica que, em comum acordo, acertou o término antecipado do contrato do meio-campista Fernando.

 

Com 54 partidas e três gols marcados pelo Clube do Povo, Fernando conquistou, de forma invicta, o título do Campeonato Gaúcho de 2025, deixando sua marca e exemplo de profissionalismo. A decisão de encerrar o vínculo atende ao desejo do atleta de seguir, junto à família e a sua equipe de profissionais, o processo de recuperação da lesão no ligamento cruzado posterior do joelho direito, em Goiás.

 

O Internacional expressa gratidão pelo comprometimento e pela dedicação demonstrados em sua passagem pelo Clube. As portas do Beira-Rio permanecem abertas para Fernando e, caso opte por retornar aos gramados no futuro, o Colorado terá a prioridade em tê-lo novamente no elenco. Ele leva consigo o respeito e o carinho de jogadores, funcionários, comissão técnica, diretoria e, sobretudo, da torcida colorada.

