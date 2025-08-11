Clima leve marca o primeiro treino do Inter antes de decisão contra o Flamengo

Em meio a expectativa para a partida de ida pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América, contra o Flamengo nesta quarta, o Inter deu a torcida um motivo para ter esperança. A vitória por 3 a 1 contra o Bragantino, deu ares mais calmos ao primeiro treino antes do confronto decisivo. Ricardo Mathias, uma das mudanças mais pedidas pela torcida no time titular, começou o confronto e foi o grande destaque, com dois gols.

Questionado sobre o motivo de não ter usado o centroavante nos jogos anteriores, o técnico Roger Machado disse que o biotipo do atleta exigia um preparo diferenciado. “Ele é um menino muito grande, 1,95 e 95 kg, e o jogador com muita musculatura precisa de um preparo maior. Se não, a gente corre o risco de perder ele por mais tempo, que é o que a gente não quer”, explicou. Roger deu a entender que agora o centroavante está pronto e deverá estar presente no confronto contra os cariocas. “O campo fala, né? Que bom se eu virar refém, quero ser refém do campo sempre”, concluiu o treinador.



Muito criticado durante a temporada, Wesley também foi um dos focos na entrevista. De volta à esquerda, o atacante foi fundamental no triunfo sobre os paulistas. Deu uma assistência, para Mathias, e fez o cruzamento que resultou no pênalti convertido por Alan Patrick. Roger destacou que, apesar das críticas, o camisa 21 também tem participado do jogo no lado direito. "A gente fez um estudo sobre o lado preferencial do Wesley. Naturalmente é o esquerdo, mas os números não são muito diferentes", afirmou. Segundo o treinador, as análises mostraram que na esquerda o jogador arrisca mais, mas que na direita mantêm mais a bola. Na temporada Wesley tem apenas dois gols, mas oito assistências. Apenas uma atrás de Alan Patrick, líder do Colorado no quesito.