Inter aproveitará a Data Fifa para tratar jogadores lesionados

Com 12 dias sem jogos por conta da parada para a Data Fifa, o Inter aproveitará o monótono calendário para que o departamento médico destine sua atenção a dois titulares de Eduardo Coudet, que se lesionaram recentemente.

O zagueiro Vitão e o volante Johnny, que chegaram a ser convocados para a seleção brasileira pré-olímpica e a seleção dos Estados Unidos, respectivamente, foram cortados das listas e permaneceram na capital gaúcha, sem condições de jogo. Somado a estes dois, o atacante Pedro Henrique tem um caso mais grave, e passará por cirurgia no antebraço esquerdo, depois da lesão sofrida contra o Goiás, no sábado (2).

Enquanto o defensor tem uma lesão muscular na coxa direita, sofrida na partida contra o Flamengo, no dia 26 de agosto, o meio-campista tem uma entorse no tornozelo, e com um caso mais leve, correrá para estar à disposição na retomada do Brasileirão, contra o São Paulo, no dia 14. Vitão, por sua vez, tem previsão de retorno no duelo de ida das semifinais da Libertadores, no dia 27 de setembro.

Durante este período, além dos lesionados, os atletas que não estarão à disposição para treinos no CT Parque Gigante, a partir desta terça-feira, quando está marcada a retomada das atividades com bola, são aqueles que estão a serviço de suas seleções: Rochet (Uruguai), Aránguiz (Chile), Valencia (Equador) e Maurício (Brasil pré-olímpico).