Datas de Inter e Fluminense nas semifinais da Libertadores são definidas

Na disputa por uma vaga na grande final da Libertadores da América, Inter e Fluminense tiveram as datas para seus confrontos definidas nesta sexta-feira (1), pela Conmebol. Os duelos irão ocorrer nos dias 27 de setembro e 4 de outubro, em duas quartas-feiras, com o primeiro confronto no Maracanã, e a decisão no Beira-Rio. A outra semifinal, entre Boca Juniors e Palmeiras, ocorrerá nos dias 28 de setembro e 5 de outubro, condizentes a duas quintas.

Para esta fase do torneio continental, o Colorado foi agraciado com a oportunidade de jogar em um horário nobre, às 21h30min. Das cinco partidas anteriores que disputou em seus domínios, o clube teve apenas o duelo com o River Plate, pelas oitavas de final, nesta mesma escala. As outras quatro partidas foram disputadas às 19h.