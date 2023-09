Caxias garante o acesso à Série C de 2024

O Caxias garantiu o acesso antecipado à Série C do Campeonato Brasileiro, no sábado (2), ao vencer a Portuguesa-RJ, fora de casa, por 1 a 0. No jogo de ida, no Centenário, as equipes empataram em 1 a 1.

A partida, pelas quartas de final da Série D, no estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, foi ao mesmo tempo equilibrada e tensa. Aos 42 minutos da etapa inicial, o time gaúcho teve um pênalti a seu favor e Eron não perdoou. Ele é artilheiro isolado da Série D, com 14 gols.

No jogo de ida, houve empate por 1 a 1, em Caxias do Sul. O Caxias já participou da elite nacional na década de 1970. Sua última aparição na Série C, porém, foi em 2004.