Flamengo x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Nesta quarta-feira (13), às 21h30min, o Inter vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Flamengo pelo jogo de ida das oitava de final da Libertadores da América. As equipes chegam pressionadas depois de terem sido eliminadas na Copa do Brasil.
As críticas ao técnico Roger Machado chegaram ao ápice no empate em 1 a 1 com o Fluminense, que decretou a eliminação do Alvirrubro na Copa do Brasil na quarta passada. No entanto, a vitória sobre o Bragantino no fim de semana reacendeu a esperança da torcida para o confronto contra o Alvirrubro. No confronto com os paulistas, o grande destaque foi o jovem Ricardo Mathias com dois gols. O atacante deve iniciar a partida contra os cariocas.
Além dele, Alan Rodríguez, que ficou de fora contra o Flu por não estar inscrito na competição, também deve estar entre os onze iniciais. Segundo Roger, o volante tem agregado qualidade no meio-campo Colorado.
Flamengo - Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo (Allan), Jorginho e De la Cruz; Plata, Luiz Araújo e Pedro. Técnico: Filipe Luís.
Inter - Rochet; Braian Aguirre, Vitão, Juninho, Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodriguez; Bruno Tabata, Alan Patrick, Wesley; Ricardo Mathias. Técnico: Roger Machado.
Arbitragem - Dario Herrera (ARG), será auxiliado por Gabriel Chade (ARG) e Facundo Rodríguez (ARG). No VAR, Hernán Mastrángelo (ARG).