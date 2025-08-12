Inter vai ao Rio de Janeiro enfrentar o favoritismo do Flamengo pela Libertadores

Contra tudo e principalmente o favoritismo do adversário, o Inter volta a campo nesta quarta-feira (12) , às 21h30min, contra o Flamengo, no Maracanã, pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores.

O time do técnico Roger Machado chega para a decisão depois de ter sinalizado uma melhora expressiva ao vencer o Bragantino por 3 a 1 no final de semana. Destaque da partida com dois gols, o centroavante Ricardo Mathias deve assumir a titularidade no lugar de Borré. Além de enfrentar um dos clubes brasileiros com mais títulos nos últimos anos, o Alvirrubro também tem contra si o retrospecto em copas.

As duas equipes chegam para o jogo depois de terem sido eliminadas na Copa do Brasil. Mesmo com bons resultados na temporada, Felipe Luís, técnico do Flamengo, sofreu duras críticas ao dar adeus à competição após a derrota nos pênaltis para o Atlético-MG. Apesar da pressão, o Alvinegro retomou a primeira colocação no Campeonato Brasileiro no final de semana.



No Colorado, a pressão em cima de Roger chegou ao ponto mais alto desde sua chegada após o empate em 1 a 1 com o Fluminense, que decretou o fim da campanha da equipe na Copa do Brasil. Na ocasião, Alan Rodríguez, que havia acabado de chegar em Porto Alegre, não pôde atuar porque ainda não estava inscrito. Hoje a noite, o volante que tem acrescentado qualidade ao meio campo deve sair jogando, assim como foi contra o Bragantino.



Ainda não perderam para os colorados na Libertadores, triunfaram duas vezes e ficaram no empate em outras duas. No último encontro pela competição, em 2019, foram eliminados para o Flamengo de Jorge Jesus. Em 1999, o Inter levou a melhor na Seletiva para a Libertadores, realizado uma única vez, o campeonato era disputado entre equipes brasileiras e definia os representantes do país.

Já na Copa do Brasil, foram três confrontos, com duas classificações do Flamengo e uma do Inter. Em 1996, o Inter até venceu no Beira-Rio, por 3 a 2, mas tomou 3 a 1 fora de casa e terminou eliminado. No ano seguinte, depois de empatar em Porto Alegre, o Fla ganhou no Rio para ficar com a vaga. A resposta veio em 2009, depois de empatar no Maracanã, Andrezinho, fez um gol inesquecível de falta aos 44 minutos do segundo tempo, para fechar o 2 a 1 e despachar os cariocas.



Para reverter esse quadro, o provável Inter deve ter Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia e Alan Rodríguez; Alan Patrick, Tabata e Wesley; Ricardo Mathias. Já os cariocas podem ser escalados por Filipe Luís com



Fernando, agora, volta para Goiás para terminar o tratamento, ele diz ainda não saber se vai voltar a jogar depois de recuperado. Jogador chegou em 2024 e foi uma das principais peças do time que conquistou o Gauchão deste ano.