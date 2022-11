Plano Diretor deve ‘simplificar a vida do mercado imobiliário', diz consultor

Uma equipe com cerca de 40 profissionais ligados direta ou indiretamente à empresa Ernst & Young (EY) prestará apoio à prefeitura de Porto Alegre na revisão do Plano Diretor. A informação é de Diogo Mac Cord, um dos líderes do grupo, em seminário realizado na sexta-feira, dia 11. O consultor deu o tom que se pode esperar do novo documento que guia a política urbana da Capital: uma lei que “garante flexibilidade, trazendo previsibilidade”.

Durante a apresentação do trabalho parceiro, Cord apontou o setor público como “moroso” e disse que “o grande desafio do Plano Diretor aqui é definir regras que simplifiquem a vida dos empreendedores e dos investidores do mercado imobiliário”. Junto a ele, Gabriela Perez e Roberta Tedesco também serão responsáveis por coordenar a equipe que irá fornecer ao poder público informações que subsidiem a tomada de decisões para conduzir o processo.

O trabalho da consultoria terá seis frentes, sendo três lideradas por pessoal da EY: governo e infraestrutura, real estate (mercado imobiliário), e economics (economia). As demais contarão com parceiros de fora da empresa: a parte de direito urbanístico será conduzida por Victor Carvalho Pinto; a consultoria ambiental será conduzida por Rose Hofmann e a empresa de consultoria econômica e regulatória Deltainfra; e o trabalho de urbanismo terá à frente Roberto Converti, do escritório argentino Oficina Urbana.

Gabriela e Cord dividiram o palco do Teatro da Unisinos em Porto Alegre com Thaís Pires, gerente de projetos do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), órgão da ONU com o qual a prefeitura da Capital firmou um termo de cooperação técnica para intermediar a contratação das consultorias que prestam apoio à revisão. Em quase três anos de parceria, esta é a segunda participação do Pnud em uma agenda aberta ao público – a primeira foi na assinatura do termo, firmada pelo ex-prefeito Nelson Marchezan Júnior (PSDB) em dezembro de 2019.

abriu mão de firmar a parceria Ernst & Young Era grande a expectativa de quem espera a revisão do Plano Diretor por conhecer a consultoria. Até o início do ano, a informação oficial apontava que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) seria responsável por parte significativa do trabalho. No entanto, o trâmite no Conselho Universitário e o questionamento de possível interferência no processo desagradou o prefeito Sebastião Melo (MDB), que. As atividades que seriam prestadas pela universidade serão atendidas pela

Chamou atenção do público quando Cord respondeu, a um questionamento da plateia, que a empresa “não se relaciona diretamente com ninguém além do município”. A pergunta sobre como seriam atendidas as etapas participativas foi feita por escrito, pois a prefeitura não abriu momento para fala do público. “Estamos aqui para subsidiar o município com informações e dados para que tenha a melhor tomada de decisão”, completou.

Patrícia Tschoepke, diretora de Planejamento Urbano da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, que leu a pergunta endereçada à EY, complementou informando que a prefeitura está conduzindo atividades de participação, a exemplo do próprio seminário. Além das oficinas regionais realizadas em 2019 e a exposição dos resultados neste ano, a prefeitura tem se reunido com representantes comunitários e de entidades em grupos de trabalho para definir o andamento da revisão.