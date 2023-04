Atacadão ganha mais três lojas no RS após reforma de ex-BIG

O reforço das duas principais bandeiras do grupo Carrefour no mercado gaúcho acelerou em 2023. Dentro da virada das lojas das bandeiras do ex-grupo BIG, comprado pela companhia francesa, maior varejista brasileira, mais três pontos reabriram com a bandeira do atacarejo Atacadão.

Desta vez, foram as unidades do hipermercado BIG em Santa Maria, Sapiranga e Uruguaiana que mudaram para o modelo de loja que combina volume de atacado e autosserviço de supermercado. Tem mais lojas sendo alteradas, segundo nota do grupo . O BIG de Santana do Livramento também fechou para passar pela alteração.

LEIA MAIS: Uruguaiana terá Stok Center da Comercial Zaffari

Em Porto Alegre, os dois BIG que ainda serão transformados - o do BarraShoppingSul e o da avenida Sertório -, na Zona Norte, vão virar Carrefour, mas sem fechar as lojas, segundo o grupo.

Em Santa Cruz do Sul, a unidade da antiga bandeira vai migrar para hipermercado Carrefour. A previsão do grupo é de fazer a troca ainda no primeiro semestre.

“A novidade dessas inaugurações é que nas cidades de Sapiranga e Uruguaiana estamos chegando pela primeira vez", diz Marco Oliveira, CEO do Atacadão, por nota.

Em Santa Maria, a bandeira passa a ter duas unidades. No Estado, já foram abertas (neste processo de troca de bandeira) 10 filiais do Atacadão em 2023. A rede de atacarejo soma até agora 25 unidades e um atacado de entrega. No País, são 343 do atacarejo.

Segundo a nota, cada loja tem, em média, 3,8 mil metros quadrados de área de vendas. São mais de mil funcionários diretos e indiretos. Para as compras, os clientes têm cartão Atacadão, pagamento por PIX, que acaba de ser introduzido no grupo, e a Apag, maquininha do Atacadão.

Onde ficam as lojas recém reabertas como Atacadão:

Santa Maria

Endereço: avenida Walter Jobim, 382, Patronato

Funcionamento: segunda a sábado, das 8h às 22h. Fechado aos domingos (acordo de sindicatos de comerciários e patronal impede operação)

Sapiranga

Endereço: avenida Mauá, 1734, Centro

Funcionamento: segunda a sábado, das 8h às 22h. Aos domingos, das 8h às 18h

Uruguaiana