No mundo da dança clássica

A Capital voltou a conviver com as apresentações, a música e o ambiente do balé com a abertura do 4º Festival Internacional de Dança de Porto Alegre, realizado no Teatro do Bourbon Country, que teve sua noite de abertura na segunda-feira passada. A Gala de Abertura do FIDPOA 2025 idealizada e produzida pelo Ballet Vera Bublitz, com Carla Bublitz na direção, trouxe um time de peso para compor o júri das apresentações, com 21 coreógrafos nacionais e internacionais e a participação de grupos de 19 Estados e 6 países. Cícero Gomes, primeiro bailarino do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, Manuela Roçado, Isabela Huyer são algumas das estrelas do festival que segue até domingo, dia 30, com masterclasses, apresentações e conexões culturais envolvendo o mundo da dança. Em tempo: a programação prevê audição para uma das mais conceituadas escolas de dança dos Estados Unidos, a Joffrey Ballet School.
Fernando Lemos, presidente do Banrisul, participou da inauguração da agência conceito do Banrisul Empresas, na sede do CIEE-RS, nesta semana, quando apresentou os detalhes do novo posicionamento da instituição. A novidade aproxima o banco do mercado e oferece e aprimora estratégias de apoio consultivo e personalizado a empreendedores, nas novas instalações que ocupam dois andares do CIEE-RS, na rua Dom Pedro II. Marivaldo Antônio Tumelero, presidente do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE-RS) acompanhou o lançamento, que contou com a presença de Luiz Gonzaga Mota, vice-presidente do Banrisul, amigos e convidados da instituição que participaram de coquetel comemorativo logo após a cerimônia.
Ao completar três anos de vida, o restaurante Capullo, em Canela, movimentado pelos chefs Roberta Rech, Fernando Schimanoski e Felipe Tomasi, celebrou recentemente a data com um almoço no espaço do jardim que estava sendo inaugurado, sob toldos e os assados de sua parrilla. Com o auxílio do chef Valentim, a tarde de comemoração em torno de assados, cortes de carnes, carreteiros, cogumelos na parrilla, saladas e especialidades contou com a música ao vivo da cantora Taíne Dufau e a banda Serra Jazz. Entre os convidados, Daniela Ungaretti, Brunna Colossi, Fábio Almeida, Tela Tomazelli, Ismael Queiroz, Leonid Streliaev, Juliana Bublitz e Bruno Calixto.
A Universos - Livros, Café, Artes e Vinhos estará aberta ao público a partir de 3 de setembro, na Alameda Eduardo Guimarães, 100, no bairro Três Figueiras.
A 1ª Liga Run, corrida beneficente promovida pela Liga Feminina de Combate ao Câncer no Rio Grande do Sul, acontecerá no dia 13 de setembro, às 8h, com largada e chegada no Pontal Shopping, com provas de 3km, 6km e 12 km, além de uma caminhada de 3km.
O Café da Catedral receberá edição inédita da Torra Sessions, com brunch e set de vinil, no dia 13 de setembro, das 9h às 13h, no jardim da Catedral Metropolitana, durante a 12ª edição do projeto itinerante que transforma espaços em cenários de encontros embalados por música e sabores.