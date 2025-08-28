No mundo da dança clássica

A Capital voltou a conviver com as apresentações, a música e o ambiente do balé com a abertura do 4º Festival Internacional de Dança de Porto Alegre, realizado no Teatro do Bourbon Country, que teve sua noite de abertura na segunda-feira passada. A Gala de Abertura do FIDPOA 2025 idealizada e produzida pelo Ballet Vera Bublitz, com Carla Bublitz na direção, trouxe um time de peso para compor o júri das apresentações, com 21 coreógrafos nacionais e internacionais e a participação de grupos de 19 Estados e 6 países. Cícero Gomes, primeiro bailarino do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, Manuela Roçado, Isabela Huyer são algumas das estrelas do festival que segue até domingo, dia 30, com masterclasses, apresentações e conexões culturais envolvendo o mundo da dança. Em tempo: a programação prevê audição para uma das mais conceituadas escolas de dança dos Estados Unidos, a Joffrey Ballet School. Manoela Roçado e Cícero Gomes solange avelino foto e filmagem

Soluções conjuntas

Fernando Lemos, Marivaldo Antônio Tumelero e Luiz Gonzaga Mota EVANDRO OLIVEIRA/JC

Fernando Lemos, presidente do Banrisul, participou da inauguração da agência conceito do Banrisul Empresas, na sede do CIEE-RS, nesta semana, quando apresentou os detalhes do novo posicionamento da instituição. A novidade aproxima o banco do mercado e oferece e aprimora estratégias de apoio consultivo e personalizado a empreendedores, nas novas instalações que ocupam dois andares do CIEE-RS, na rua Dom Pedro II. Marivaldo Antônio Tumelero, presidente do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE-RS) acompanhou o lançamento, que contou com a presença de Luiz Gonzaga Mota, vice-presidente do Banrisul, amigos e convidados da instituição que participaram de coquetel comemorativo logo após a cerimônia.

Os três anos do Capullo

Brunna Colossi e Fábio Almeida IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC

Ao completar três anos de vida, o restaurante Capullo, em Canela, movimentado pelos chefs Roberta Rech, Fernando Schimanoski e Felipe Tomasi, celebrou recentemente a data com um almoço no espaço do jardim que estava sendo inaugurado, sob toldos e os assados de sua parrilla. Com o auxílio do chef Valentim, a tarde de comemoração em torno de assados, cortes de carnes, carreteiros, cogumelos na parrilla, saladas e especialidades contou com a música ao vivo da cantora Taíne Dufau e a banda Serra Jazz. Entre os convidados, Daniela Ungaretti, Brunna Colossi, Fábio Almeida, Tela Tomazelli, Ismael Queiroz, Leonid Streliaev, Juliana Bublitz e Bruno Calixto. Fernando Schimanoski, Felipe Tomasi e Roberta Rech CLARA BEATRIZ-ESTÙDIO OVO/DIVULGAÇÃO/JC

Fotolegenda

A final do Miss & Mister Universe Trans Brasil, ocorrida na quarta-feira passada, no Teatro Unisinos, teve entre o corpo de jurados a Miss Universe Rio Grande do Sul 2026, Júlia Guerra, que elegeu Stephany Fonttine, Miss Universe Trans, representando a Amazônia, na foto ao lado de Mateus Biazzon e Fabiano Biazzon, organizadores do evento. IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC

O que vem por aí