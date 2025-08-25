Campanha sorteia R$ 450 mil em dinheiro para puxar vendas em setembro no RS

O mês mais gaúcho do ano terá campanha no comércio para alavancar as vendas. Tudo porque setembro está entre os períodos de menor fluxo no caixa do varejo, segundo entidades lojistas e governo gaúcho. Para atrair mais vontade de gastar, a campanha Ganha Ganha Farroupilha, de 6 a 21 de setembro, terá sorteio de prêmios em dinheiro no total de R$ 450 mil.

site ganhaganhafarroupilha.com.br para orientar sobre a ação. A única exigência é que a pessoa esteja inscrita no Nota Fiscal Gaúcha (NFG). O governo criou opara orientar sobre a ação.

Serão sorteados R$ 25 mil por dia seguindo notas fiscais de compras. No dia 25, consumidores concorrem a cinco prêmios especiais de R$ 10 mil, mas para quem gastar mais de R$ 150 por nota fiscal, segundo informações que estão sendo divulgadas.

O governo lança o Ganha Ganha oficialmente na noite desta segunda-feira (25) em Porto Alegre. Diversas entidades do comércio estão na ação, além de Centros de Tradição Gaúcha (CTGs).

"A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, de Turismo e de Cultura se articularam e envolvemos todas as entidades do comércio para unir a promoção com a tradição", conceituou o titular de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo. "S etembro é um mês muito forte na cultura e na tradição gaúcha, mas, por outro lado, tem menos vendas", cita Polo.

Para estar na campanha, não há maior dificuldade. Como o canal de sorteio é a nota fiscal, basta que o cliente esteja inscrito no NFG. A regra é a mesma que se aplica para outras modalidades de sorteio e mesmo para devolução e parte do ICMS.

"Estamos trabalhando uma forte mobilização para que as empresas façam adesão à campanha. Queremos todos os anos fazer essa campanha para ter setembro aqui como é o junho com São João, no Nordeste", compara o secretário.

Oscar Frank, economista-chefe da CDL Porto Alegre (CDL-POA), aponta que o fluxo de negócios é mais baixo em alguns segmentos, como os do varejo ampliado (materiais de construção, veículos e atacarejos). "As vendas são, em média, três pontos menores em comparação com a média dos demais meses", demarca Frank.

" É um dos piores meses ( setembro ) do ano, ficando apenas atrás de abril (-6,4%), janeiro (-9,5%) e fevereiro (-16,5%)", elenca o economista-chefe, com base em dados do IBGE. " Provavelmente, os dois feriados, o de Sete de Setembro e 20, da Revolução Farroupilha, acabem pesando negativamente", associa Frank.

"O potencial é muito grande. Nossa expectativa é de que o Ganha Ganha agregue vendas para o comércio. Setembro não tem nenhuma data muito específica, como outros meses", cita Arcione Piva, presidente do SindilojasPOA. "A campanha serve para começarmos a trabalhar esse mês para ser de grandes negócios, unindo tradição e cultura", aposta Piva.

O presidente da Federação AGV, Vilson Noer, também acredita no potencial da campanha. "Gerou um fato inusitado, que foi a união de todo o varejo do Rio Grande do Sul", valoriza Noer. "O interior está muito interessado no evento porque o tradicionalismo impacta muito as regiões", observa o presidente da Federação AGV. "É importante o lojista investir para gerar diferenciais. Já vi casos de concurso de pilcha, de peão e vitrines mais decoradas", sugere.