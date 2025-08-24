Campanha Ganha-Ganha Farroupilha será lançada pelo governo do Estado

Com o objetivo de estimular o comércio e os serviços, a campanha Ganha-Ganha Farroupilha será lançada nesta segunda-feira (25) pelo governador Eduardo Leite. A primeira edição será realizada de 6 a 21 de setembro e terá sorteios, descontos especiais e promoções. O lançamento ocorrerá às 19h, no CTG Estância da Azenha, no bairro Praia de Belas em Porto Alegre. A iniciativa é uma parceria do governo estadual com entidades gaúchas para impulsionar o comércio do Rio Grande do Sul ao mesmo tempo em que promove os valores da cultura gaúcha durante o mês de setembro.



A expectativa é que aconteça um aumento no fluxo de vendas em setembro no comércio, um mês que tradicionalmente tem baixo movimento, segundo entidades do varejo. A ação é coordenada pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, em parceria com as secretarias da Cultura, de Turismo e de Comunicação (Secom). O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, destaca que os festejos farroupilhas têm potencial para serem explorados de forma econômica e cultural pelo Rio Grande do Sul da mesma maneira que festas juninas são pelo Nordeste. "A Campanha Ganha-Ganha Farroupilha é mais do que uma ação de governo, é um movimento de Estado que une tradição, cultura e desenvolvimento econômico, transformando setembro em um mês de orgulho gaúcho e oportunidades para todos os municípios”, disse o secretário.

A ação terá orientações para consumidores e lojistas. O consumidor precisa incluir as notas fiscais no aplicativo Nota Fiscal Gaúcha para concorrer aos prêmios. Os lojistas precisam acessar os materiais da campanha Ganha-Ganha Farroupilha. A iniciativa foi criada para impulsionar o comércio varejista e de serviços durante o mês de setembro, além de valorizar esse período em que as ações voltadas ao tradicionalismo gaúcho estão em alta. Empresas participantes irão oferecer promoções e condições especiais, enquanto o governo do Estado e as entidades parceiras realizarão a divulgação para atrair consumidores e movimentar a economia local.



As empresas que desejam participar podem se inscrever pelo site do Ganha-Ganha Farroupilha. É necessário ter um CNPJ válido, registrado na Junta Comercial do Rio Grande do Sul. Durante todo o período da campanha, é necessário oferecer algum tipo de promoção ou benefício. No entanto, não é obrigatório que seja a mesma oferta todos os dias - as condições podem ser alteradas ao longo do período.