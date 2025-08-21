Expoagas encerra com recordes em negócios e visitantes

A 42ª Convenção Gaúcha de Supermercados – Expoagas, que teve início na terça-feira, dia 19, encerrou nesta quinta-feira (21) com recorde em negócios, expositores e visitantes. Os números foram festejados pelo presidente da Agas, Antônio Cesa Longo, de forma especial, uma vez que o dirigente deixa a entidade neste mês após 22 anos à frente da associação de supermercadistas.

Foram R$ 795 milhões em negócios nos três dias do evento, um crescimento nominal de 13% a mais do que no ano passado. “Saio com a sensação de dever cumprido, de ter atuado no fortalecimento dessa indústria”, disse Longo.

Pelo estacionamento da Fiergs, onde foram montados 576 estandes, passaram mais de 69 mil pessoas durante os três dias de evento, um crescimento de 8% em comparação à edição passada. Entre os visitantes, 7,8 mil empresas de todos os estados do país buscaram expandir seu portfólio em contato com os expositores. Pelo alto fluxo de pessoas, foi necessário, em alguns momentos, o fechamento dos portões. O presidente suscitou a necessidade de transferência da feira para um local maior.

Dos participantes nesta edição, 75% foram de empresas gaúchas. “E, para a nossa felicidade, 77% dos presentes, foram varejistas que tiveram oportunidades de assistir a palestras sobre negócios e reforma Tributária”, destacou. O setor que mais cresceu em número de expositores foi o de limpeza, e foi liderado por empresas gaúchas.

Longo festejou o fato de o Rio Grande do Sul, diferentemente de outros estados, não ter concentração do setor. O fato de o Estado ter hábitos e marcas regionais é um fator positivo. “Essa peculiaridade faz nossa indústria supermercadista mais forte e os nossos eventos também”, observou. Na Expoagas, 800 novos produtos foram lançados, e estarão nos pontos de venda já na próxima semana.

O presidente fez um balanço de toda a gestão à frente da Agas. Emocionado, disse que “desce do palco, mas continuará na plateia”. Longo diz ser um torcedor pelo crescimento da economia, de mais renda e empregos. “Sou apaixonado pelo setor. É o segundo que mais transfere impostos para o governo e maior empregador do Estado. Hoje são mais de 480 mil empregos diretos. Mais de 7 mil supermercados. É o setor que mais visitas recebe e o que menos aparece em reclamações no Procon”, destacou.

Longo salientou ações da entidade, como o fomento a feiras regionais, o pioneirismo no lançamento da Revista Agas, que ultrapassou as fronteiras, e do aplicativo Ajuda Sul, que auxiliou hospitais, escolas e supermercadistas durante as enchentes do ano passado.

Para o presidente, um dos grandes orgulhos foi a criação do Agas Jovem, com mais de 380 novos empreendedores, o Agas Mulher, e a capacitação de mais de 52 mil pessoas.

Seguindo no conselho da Agas e na vice-presidência da Associação Brasileira de Supermercadistas (Abras), Longo se dedicará ao projeto de venda de remédios em supermercados, o que abrirá 3 mil novas vagas para farmacêuticos.