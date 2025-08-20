Supermercadistas buscam inovações e negócios na Expoagas 2025

Na manhã desta terça-feira (19) a 42ª Convenção Gaúcha de Supermercados - Expoagas 2025, foi iniciada. O evento é organizado pela Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) e ocorre até a próxima quinta-feira (21), no Centro de Eventos Fiergs, na zona norte de Porto Alegre.



A Agas espera que essa seja maior edição da história, e projeta uma movimentação de cerca de R$ 768 milhões em negócios ao longo dos três dias. Com 576 expositores, empresas de diferentes segmentos participam da feira, buscando apresentar suas marcas e produtos para os 65 mil visitantes esperados no evento.

• LEIA TAMBÉM: Reforma tributária e sucessão familiar nos supermercados vão marcar nova gestão da Agas

Inteligência Artificial para supermercadistas

Uma das novidades desta edição é um local reservado para empresas focadas em "inovação e soluções disruptivas para supermercados”, chamado de "Espaço Summit". Uma das empresas que estão ocupando o setor é a Nexello, empreendimento que busca oferecer soluções de ecossistema para a cadeia de suprimentos de supermercados através do uso da inteligência artificial.

Bruno Salene, CEO da Nexello, afirma que o principal objetivo de sua empresa é melhorar a produtividade das equipes de logística, equipe comercial e todas as equipes envolvidas na área de abastecimento de supermecadistas. Ele explica que a inteligência artificial é utilizada para prever a demanda, entender melhor o consumidor e otimizar as compras do varejista, sendo algo essencial no dia a dia do setor.

Segundo Salene, a Expoagas é um ambiente fértil para o networking, além de ser uma boa oportunidade para conhecer novos clientes."É uma oportunidade da gente conversar com potenciais novos clientes, já que todos os tomadores de decisão dos supermercados do Rio Grande do Sul estão aqui. Além disso, é importante para adquirir mais conhecimento, ver as palestras, e estar super atualizado com o conteúdo", destacou.

"É uma oportunidade da gente conversar com potenciais novos clientes, já que todos os tomadores de decisão dos supermercados do Rio Grande do Sul estão aqui", destaca Bruno Salene, CEO da Nexello JAMIL AIQUEL/ESPECIAL/JC

Produtos Veganos

Outra expositora da 42ª Expoagas é a Vida Veg, uma empresa fundada em 2015, focada em produtos vegetais alternativos aos de origem animal, especialmente no segmento de laticínios. Segundo Mauro Matzembeacher, representante de vendas da Vida Veg no Rio Grande do Sul, a Expoagas é uma oportunidade ímpar de apresentar seus produtos para um novo público.

Além disso, Matzembacher garante que, apesar de focar em produtos vegetais, a empresa não se restringe a uma clientela 100% vegana. Segundo ele, pessoas com diferentes tipos de dieta consomem produtos da Vida Veg.

"Optar por produtos vegetais é uma escolha que abraça o sabor, a saúde e um mundo melhor. Nossos alimentos entregam nutrição superior, são livres de aditivos indesejados e representam um passo consciente para o bem-estar animal e a sustentabilidade ambiental, tudo isso sem abrir mão do prazer de uma boa refeição", garantiu.

Purê de batata instantâneo

Com foco em um produto não muito comum no varejo brasileiro, a Mash Cup expôs seus produtos pela primeira vez na Expoagas deste ano. A empresa aposta no purê de batata instantâneo em copo como diferencial, e conta com 5 sabores.

Segundo Marcos Delconte, responsável pelo comercial da Mash Cup, o produto é inovador no Brasil, apesar de existir em outros países. Segundo ele, o principal diferencial de sua empresa é a alta qualidade dos insumos utilizados, como flocos de batata e diversas variantes de sabor, como queijo parmesão, carne, carne vegetal, cogumelos e legumes.

Conforme Delconte, a Expoagas está sendo uma experiência muito positiva para a Mashcup."É uma feira altamente profissionalizada, com muitos anos já de existência. Um público muito elevado que está mostrando bastante interesse no nosso produto. Está sendo um saldo bem positivo.

J JAMIL AIQUEL/ESPECIAL/JC

Refrigerante de Pomelo

Muito comum na Argentina e no Uruguai, a fruta Pomelo não é tão consumida no Brasil. Pelo menos é o que afirma Sir Evaldo, representante comercial da Bebidas Biri, empresa que foi a Expoagas apresentar ao público o refrigerante de Pomelo da empresa.

"O Pomelo é um produto que tem muita aceitação no nosso país vizinho aqui. Nós trouxemos para cá e estamos tendo sucesso", destacou.

Evaldo afirma que a empresa tem industrializado o pomelo em Pelotas há oito anos. Para isso, eles importam a matéria-prima da Argentina para ser manipulada e industrializada no Brasil. Segundo ele, o produto já está em "grandes redes" de supermercado, e que a empresa veio para a Expoagas atrás de visibilidade.

"Há hoje um espaço de mercado muito grande para esse nosso produtivo. Já estamos em grandes redes, em Porto Alegre e estamos hoje em fase de crescimento. Queremos ganhar mais espaço aqui, por isso estamos na Expoagas", destacou.

Vinagre de limão siciliano

Localizada em Indaiatuba, São Paulo, e a Almaromi é uma empresa focada em vinagre naturais. Segundo Rodrigo Margoni, diretor-geral da instituição, eles são pioneiros em vinagres naturais de maçã, e tem como foco a inovação.

Um exemplo disso é a última novidade da marca, o vinagre de limão siciliano. Lançado há cerca de dois meses, Margoni afirma que esse produto é o primeiro do mundo e que ninguém jamais havia feito.

"É uma novidade, não existe no mundo isso. Somos uma referência nesse segmento de vinagres naturais. Fomos os precursores do segmento desses vinagres naturais de maçã. Inovamos muito com os produtos de uma forma geral", destacou.