Reforma tributária e sucessão familiar nos supermercados vão marcar nova gestão da Agas

As mudanças proporcionadas pela reforma tributária e a sucessão familiar nos supermercados gaúchos serão temas abordados pela gestão do novo presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), Lindonor Peruzzo Júnior, que assume o comando da entidade em setembro para o exercício 2025/2027. Peruzzo Júnior, da Peruzzo Supermercados, vai suceder Antônio Cesa Longo, atual presidente da Agas, que está há mais de 20 anos no comando da entidade. A posse será realizada no Vista Pontal Espaço de Eventos, em Porto Alegre.

O supermercadista destaca que a sua gestão vai atender os anseios de todos os supermercadistas do Rio Grande do Sul. "Estaremos muito atentos às mudanças com relação à questão tributária. Nos últimos anos, os supermercados tiveram uma taxação acima do que deveria. Fomos muito afetados e a gente vem para defender o setor com relação à implementação da reforma tributária", destaca. Peruzzo Júnior pretende discutir o tema da reforma tributária com os deputados estaduais e com a bancada federal gaúcha.

O futuro presidente da Agas adianta que a nova gestão vai promover, ainda, alterações no formato da Expoagas a partir de 2026. "Queremos trazer novidades para a feira, além de ampliar o evento que é realizado na Fiergs", acrescenta. A ideia é fazer algo semelhante a Apas Show, que é realizada em São Paulo.

O setor supermercadista gaúcho emprega mais de 170 mil funcionários e mais de 4 milhões de pessoas frequentam diariamente os supermercados do Rio Grande do Sul. Peruzzo Júnior, que estava acompanhado do vice-presidente, Jacinto da Luz Machado, da rede Supermago, do assessor de imprensa, Francisco Brust, e do gestor da Agas, Francisco Schmidt, visitaram o Jornal do Comércio nesta segunda-feira (11), onde foram recebidos pelo presidente do JC, Giovanni Jarros Tumelero.

Peruzzo Júnior e Jacinto Machado realizaram a entrega do convite para a posse da nova diretoria da Agas.

Giovani Tumelero, presidente do JC, recebeu Lindonor Peruzzo, presidente eleito da Agas, o vice, Jacinto Machado, e Francisco Brust TÂNIA MEINERZ/JC

Diretoria da Agas para a gestão 2025/2026/2027

- Presidente: Lindonor Peruzzo Júnior

- Vice-presidentes:

Jacinto da Luz Machado

Franck Flamarion Müller

Jaime José Andreazza

Eduardo Stangherlin

Mariana Labres

- Diretor-secretário:

Ibanês Bertagnolli

- Diretora-tesoureira:

Patrícia Machado Tamelini

Diretores:

Adriano Bagetti

Clecio Oliveira

Deumar Fill

Giovane da Silva

Henrique Tronco

Joel Hosel

Leandro Rheinheimer

Leonardo Giovelli

Leonhard Jepsen

Osana Pauletti

Paulo Bruschi

Rodrigo Bevilaqua

Welerson Keppler

- Conselho Fiscal Titular:

Diego Flach

Felipe Locatelli

Sergio Copetti

- Suplentes:

Jessica Polo

Lauro Baum

Luis Bohlke