Reforma tributária e sucessão familiar nos supermercados vão marcar nova gestão da Agas

As mudanças proporcionadas pela reforma tributária e a sucessão familiar nos supermercados gaúchos serão temas abordados pela gestão do novo presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), Lindonor Peruzzo Júnior, que assume o comando da entidade em setembro para o exercício 2025/2027. Peruzzo Júnior, da Peruzzo Supermercados, vai suceder Antônio Cesa Longo, atual presidente da Agas, que está há mais de 20 anos no comando da entidade. A posse será realizada no Vista Pontal Espaço de Eventos, em Porto Alegre.
O supermercadista destaca que a sua gestão vai atender os anseios de todos os supermercadistas do Rio Grande do Sul. "Estaremos muito atentos às mudanças com relação à questão tributária. Nos últimos anos, os supermercados tiveram uma taxação acima do que deveria. Fomos muito afetados e a gente vem para defender o setor com relação à implementação da reforma tributária", destaca. Peruzzo Júnior pretende discutir o tema da reforma tributária com os deputados estaduais e com a bancada federal gaúcha.
O futuro presidente da Agas adianta que a nova gestão vai promover, ainda, alterações no formato da Expoagas a partir de 2026. "Queremos trazer novidades para a feira, além de ampliar o evento que é realizado na Fiergs", acrescenta. A ideia é fazer algo semelhante a Apas Show, que é realizada em São Paulo.
O setor supermercadista gaúcho emprega mais de 170 mil funcionários e mais de 4 milhões de pessoas frequentam diariamente os supermercados do Rio Grande do Sul. Peruzzo Júnior, que estava acompanhado do vice-presidente, Jacinto da Luz Machado, da rede Supermago, do assessor de imprensa, Francisco Brust, e do gestor da Agas, Francisco Schmidt, visitaram o Jornal do Comércio nesta segunda-feira (11), onde foram recebidos pelo presidente do JC, Giovanni Jarros Tumelero.
Peruzzo Júnior e Jacinto Machado realizaram a entrega do convite para a posse da nova diretoria da Agas.
Giovani Tumelero, presidente do JC, recebeu Lindonor Peruzzo, presidente eleito da Agas, o vice, Jacinto Machado, e Francisco Brust TÂNIA MEINERZ/JC
Diretoria da Agas para a gestão 2025/2026/2027
- Presidente: Lindonor Peruzzo Júnior
- Vice-presidentes:
Jacinto da Luz Machado
Franck Flamarion Müller
Jaime José Andreazza
Eduardo Stangherlin
Mariana Labres
- Diretor-secretário:
Ibanês Bertagnolli
- Diretora-tesoureira:
Patrícia Machado Tamelini
Diretores:
Adriano Bagetti
Clecio Oliveira
Deumar Fill
Giovane da Silva
Henrique Tronco
Joel Hosel
Leandro Rheinheimer
Leonardo Giovelli
Leonhard Jepsen
Osana Pauletti
Paulo Bruschi
Rodrigo Bevilaqua
Welerson Keppler
- Conselho Fiscal Titular:
Diego Flach
Felipe Locatelli
Sergio Copetti
- Suplentes:
Jessica Polo
Lauro Baum
Luis Bohlke
