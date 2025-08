Com participação de 572 expositores, Expoagas projeta R$ 768 milhões em negócios

Com a projeção de R$ 768 milhões em negócios e a presença de 572 expositores, a 42ª edição da Expoagas 2025 será realizada de 19 a 21 de agosto, no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre. A feira terá a participação de 65 mil pessoas entre lideranças, gestores e funcionários dos segmentos do setor supermercadista, além dos visitantes.

O presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), Antônio Cesa Longo, destaca que 76% das empresas que participam da edição deste ano são gaúchas. "A estrutura no Centro de Eventos terá duas novas áreas de exposição que vão possibilitar que as empresas, majoritariamente gaúchas, façam a exposição de produtos, equipamentos e serviços para os visitantes", destaca.

Além disso, segundo Longo, 50 dos maiores supermercadistas do Brasil estarão presente na Expoagas deste ano, que tem como lema: "Tá na vida, Tá no super, Tá na Expoagas". "O nosso compromisso é manter a economia, já que recebemos mais de 4 milhões de consumidores diariamente. Sabemos da nossa responsabilidade com a segurança alimentar e o respeito ao consumidor", comenta.

Longo lembrou que será a última Expoagas da sua gestão. A partir de setembro, o supermercadista Lindonor Peruzzo Júnior assume a presidência da Agas para um mandato de quatro meses em 2025 e mais duas gestões no biênio 2026/2027. O evento contou, ainda, com a presença da presidente da Agas Mulher, Agnes Passos.

Conforme Longo, com 30 estandes, a primeira área nova vai aproveitar uma estrutura de lona construída no estacionamento do Centro de Eventos, que será passagem obrigatória para acessar a feira a partir de um túnel construído com tecnologia led. O segundo espaço terá expositores de inovação e soluções para supermercados, que vai congregar startups e empresas de TI em uma seção chamada de "Espaço Summit" com mais de 40 expositores.

O troféu Supermercadista Honorário será concedido ao empresário Nelson Sirotsky, presidente do Conselho de Gestão do Grupo RBS. Durante a Expoagas 2025, a Agas vai realizar uma homenagem a nove empresas expositoras que estiveram na feira em sua edição inaugural, em 1983, e que continuam em atividade: Frigorífico Excelsior, Bettanin Industrial S/A, Souza Cruz, Conservas Ritter, Cooperativa Vínicola Aurora, Neugebauer S/A, Isabela Meliita e Termolar.

Paralelo à 42ª Convenção Gaúcha de Supermercados, a Agas está trazendo cerca de 180 empresários e lideranças do setor supermercadista de todo o Brasil, contemplando os presidentes de 26 associações estaduais de supermercados e diretores dos 50 maiores supermercados do Brasil. Eles vão participar de uma programação pré-evento que vai levar o grupo a Gramado. No ano passado, a Expoagas alcançou mais de R$ 704 milhões em transações e negociações e recebeu cerca de 63 mil visitantes.