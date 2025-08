Comercial Zaffari erguerá atacarejo em avenida que cruza Porto Alegre

O aviso compartilhado na rede social de um condomínio com diversas torres perto de uma das avenidas mais importantes e movimentadas de Porto Alegre chamou a atenção. O assunto? Nada sobre questões internas de moradores, mas sobre o novo vizinho que vem por aí no setor de supermercados e no modelo que mais se multiplica.

"Comunicado: início das obras do Stok Center", avisa a mensagem do síndico. Sim, a Comercial Zaffari, de Passo Fundo, e líder no formato de loja vai implantar a terceira filial da bandeira na Capital. Segundo a nota, as obras começam em 11 de agosto.

Onde? Em um terreno na avenida Ipiranga, quase avenida Antônio de Carvalho, e onde foi o depósito de veículos apreendidos, multados ou acidentados mais famoso da cidade. A área da antiga Tento, na Ipiranga, 8450, terá o atacarejo. O licenciamento do empreendimento foi aprovado em 2024.

Como o terreno fica no perímetro com mais população e mais desenvolvido da Capital, há limitação de tamanho da filial. A Comercial Zaffari, cujos donos têm parentesco com acionistas do Grupo Zaffari, de Porto Alegre, montará o que deve ser uma das menores unidades da rede. O limite de área de vendas (loja) é de 2,5 mil metros quadrados.

A Smamus informa que o projeto licenciado prevê 2.499 metros quadrados. No processo, aberto em 2023, também há estudos de impacto.

No aviso do síndico, também há observação sobre eventuais danos da obra aos edifícios próximos. A preocupação, diz a mensagem, é com eventuais efeitos da obra para a estrutura dos prédios. Os gestores dos condomínios dizem que entrou em contato com a varejista para levar o temor dos moradores.