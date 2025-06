'Família' de atacarejos chega a Viamão

Com parentesco evidenciado pelo nome, os dois grupos Zaffari do Rio Grande do Sul estão prestes a instalar o primeiro rally familiar no mundo dos atacarejos. Sim. O Grupo Zaffari, de Porto Alegre, e a Comercial Zaffari, de Passo Fundo, estão em obras aceleradas, um mais à frente que o outro, para entrar e brigar pelos consumidores de Viamão, vizinha a Porto Alegre. O Stok Center, bandeira da Comercial, que é o segundo maior grupo de varejo de supermercado do Estado, segundo ranking da Agas, deve abrir as portas antes do rival, primeiro do listão de autosserviço. A previsão é até setembro. A construção está pronta, com cobertura e estrutura, com preparação para instalar redes e estantes e demais equipamentos de conclusão da loja, que será a quinta a abrir em 2025. A Comercial, já revelou o presidente Sérgio Zaffari, à coluna, quer inaugurar oito unidades este ano, com isso chegará a 46 somente do formato, em inglês, Cash & Carry. A meta é chegar a 60 lojas (entre 51 atacarejos e nove supermercados) em 2027 ou até antes, admitiu o presidente. Já abriam unidades em Canoas, Sarandi e Lajeado e abre amanhã em Erechim a unidade número 40. Depois, virão Viamão, Pelotas, Santa Maria e Imbé, todas até novembro, listou Sérgio.

Já o "primo" deve acrescentar mais dois à rede de atacarejos em 2025. Um no Estado e outro em Taboão da Serra, perto de São Paulo capital. "O Cestto Viamão está em plena execução, com previsão de inauguração no final do segundo semestre de 2025", garantiu o Zaffari porto-alegrense, em nota à coluna. A implantação, que começou na largada deste ano, ainda está na etapa de erguer o prédio, com previsão de R$ 120 milhões de aportes. O canteiro de obras fica em área gigante, na parada 43, na ERS-040 ou avenida Salgado Filho, principal via que conecta com a Capital. Como a execução ainda vai atravessar o inverno e primavera, com mais chuvas, será um desafio para o grupo. O modelo construtivo é diferente e mais complexo que o da Comercial e leva mais tempo. O grupo tem outras três unidades - duas na Capital uma em Gravataí. A mais recente a entrar no cardápio de compras dos consumidores foi a da avenida Protásio Alves, em parte da área da antiga Gaúcha Cross. Na região onde os dois novos atacarejos se preparam para entrar, já estão Fort (do catarinense grupo Pereira) e Atacadão, do Carrefour Brasil, que fica em frente ao futuro Cestto. A coluna percorreu o trecho entre as paradas 43 e 50, onde estão os quatro concorrentes, em uma distância de 2,5 quilômetros. Moradores da região não podrão reclamar da fartura de opções.