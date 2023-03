Zaffari marca abertura do atacarejo Cestto em Gravataí

grupo Zaffari, Um dos empreendimentos mais esperados no setor de supermercados do Rio Grande do Sul está prestes a estrear. O primeiro atacarejo do maior rede gaúcha do setor pelos dados da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) de 2021, abre em abril.

Cestto, nome da operação e que utiliza os dois "ll" para ter proximidade com os dois "ff" do grupo, segundo explicou a própria O grupo não divulgou o dia ainda, mas já comunicou à prefeitura de Gravataí, cidade da Região Metropolitana onde está sendo concluída a montagem do, nome da operação e que utiliza os dois "ll" para ter proximidade com os dois "ff" do grupo, segundo explicou a própria Companhia Zaffari ao lançar o novo negócio em junho de 2022

A expectativa é grande sobre o modelo de loja, pois o mercado conhece o padrão das 39 unidades de supermercados e hipermercados da bandeira Zaffari - a última a abrir foi a filial no bairro Mont'Serrat , em Porto Alegre -, uma referência para consumidores não só no Estado. O Zaffari também tem shopping centers com lojas de autosserviço em São Paulo, capital.

O prefeito de Gravataí, Luiz Zaffalon, confirmou à coluna Minuto Varejo que a rede gaúcha informou que vai inaugurar o Cestto na segunda quinzena de abril. O atacarejo envolve aporte de R$ 90 milhões e substituiu o hipermercado que seria erguido na área às margens da avenida Dorival Cândido Luz de Oliveira.

Sobre o impacto do investimento, Zaffalon aposta que a megaloja "vai transformar a região, degradada há muito tempo", comentou.

"O Cestto é o primeiro de vários empreendimentos naquela área, de comerciais a residenciais", citou o prefeito, sobre planos do grupo.

O projeto previa um mall (centro comercial de porte menor), com lojas externas no entorno, em um configuração horizontal.

Sobre a execução orginal, o Zaffari ainda não se manifestou ainda. A estrutura estava quase pronta e já pintada comas novas cores, em preto e vermelho, que são muito usadas por atacarejos no Estado.

Empreendimento em obras já apresentava as cores da operação, em vermelho e preto. Foto: Patrícia Comunello/JC

Comercial Zaffari, usa as mesmas cores em sua bandeira Stok Center. Recentemente, A maior rede, a, usa as mesmas cores em sua bandeira Stok Center. Recentemente, o Stok Center reinaugurou uma unidade ampliada na sede em Passo Fundo. A rede tem 24 lojas.

No anúncio, a abertura chegou a ser prevista para o fim de 2022, e depois foi adiada para "o primeiro semestre" deste ano. Em conversa com a coluna, o diretor do Zaffari, Claudio Luiz Zaffari, comentou que esperava que a unidade pudesse ser aberta no começo do ano, antes mesmo da programação da área de execução do projeto.

Na área onde fica o Cestto, será implantado um parque público, que é contrapartida à cidade pelo impacto do empreendimento.

O próprio Atacadão tem filial na RS-118, não muito distante do Cestto. O grupo francês e mais varejista do Brasil hoje comprou o ex-grupo BIG em 2021.

A contratação de mão de obra para as 300 vagas geradas pelo empreendimento já está sendo feita.

A rede fez a chamada para seleção e também inclui vagas na Feira de Empregabilidade, realizado pelo município na semana passada e que teve oferta de 800 empregos com mais varejistas e outras empresas que fizeram parte da ação.