Zaffari adia abertura do seu primeiro atacarejo para 2023

O primeiro atacarejo do maior grupo supermercadista do Rio Grande do Sul vai demorar um pouco mais para abrir. O grupo Zaffari havia projetado, ao anunciar o Cestto , que o empreendimento, inédito no portfólio da marca, seria aberto até o fim deste ano em Gravataí.

A coluna foi conferir o andamento da construção no terreno na avenida Dorival Cândido Luz de Oliveira e constatou que falta muita coisa ainda. A cobertura da estrutura pré-fabricada vai começar a ser feita. Por nota, o Zaffari diz que a "previsão de início das atividades é para o primeiro semestre de 2023".

Em outubro, a rede abriu a 39ª loja, o Zaffari da Lucas , que foi instalado, com novo projeto e expansão do prédio, onde ficava um antigo Nacional, em Porto Alegre.

Sobre o preenchimento de 300 empregos diretos na operação ainda não foi definido. Outro detalhe é que o empreendimento terá uma entrada de veículos tanto pela avenida principal, como pela nova via que está sendo implantada, a avenida Água Branca, acrescenta a companhia.

O diretor do grupo Claudio Luiz Zaffari avalia que "talvez" a unidade fique pronta até março. Segundo o diretor, o adiamento se deve a dificuldades maiores na preparação do terreno.

Sobre como será a loja, o executivo mantém suspense. "O projeto (do Cestto) é muito interessante. É uma transformação que vamos fazer na busca de serviço, mais diferenciado e com qualidade", adiantou. "Não gosto muito da expressão atacado ou atacarejo, que é nova (no Brasil). No exterior, já há este modelo, mas não com estes nomes."

Claudio Luiz define que é "a transformação de hipermercado em outro tipo de equipamento, sem distinção para o consumidor". O investimento inicial, informado em junho deste ano, é de R$ 90 milhões.