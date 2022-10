Zaffari estampa data de abertura de loja em ex-ponto do Nacional

Esperado desde 2018, quando a Companhia Zaffari alugou o ponto que foi do Nacional, o supermercado na avenida Lucas de Oliveira, 740, esquina com a rua Pedro Ivo, vai finalmente abrir. A data já decora a fachada da filial: 27 de outubro, às 10h.

O novo Zaffari vai ser o 39ª da rede, que é a maior do setor no Rio Grande do Sul, com faturamento que chegou a R$ 6,4 bilhões em 2021, segundo o ranking da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas). No mesmo dia, também tem estreia de nova operação de outra bandeira de varejo, mas no Extremo Sul da Capital. A rede Kan abre o primeiro shopping da Restinga , que terá um super com atacado.

O sucessor do Nacional no bairro Mont'Serrat, região de classe média e alta de Porto Alegre, segue o padrão de layout de loja de vizinhança que a rede imprimiu desde a abertura da filial da Hípica, em 2016, com fachada em tijolo à vista, grandes vidraças que ampliam a luminosidade interna e jardins na frente. O estacionamento fica no subsolo.

Nesta segunda-feira (24), o movimento era grande no local. Trabalhadores estavam no vai e vem para as medidas finais, tanto na parte interna como na externa, com a finalização do paisagismo.

Além do negócio principal, também estão previstas outras operações entre varejo e serviços no interior do estabelecimento. Em outras operações, a galeria tem de farmácia, lavanderia à loja de bijuterias. Mas a rede não fala antes do dia da abertura. Muitos detalhes no novo supermercado, como investimento, devem ser divulgados na quinta-feira.

Pelos registros no setor de licenciamento da prefeitura, a reforma do Zaffari da Lucas foi orçada em R$ 5,1 milhões em 2020, com geração de 320 empregos na execução e 120 a 150 na operação.

É a primeira unidade e única a abrir este ano em Porto Alegre. Fora da Capital, deve estrear o primeiro Cestto, atacarejo lançado pela rede e que será em Gravataí. O Zaffari projetou a inauguração até dezembro.

No ano passado, a bandeira ganhou duas novas unidades na mesma semana, em junho. O Zaffari Lindoia abriu as portas na avenida Panamericana, em terreno onde também já teve loja do Nacional. Outro supermercado passou a funcionar dentro do Bourbon Teresópolis , na avenida Aparício Borges.

O grupo não informa quando deve finalizar o ponto. O prédio existente deve passar por revitalização, ganhando mais estrutura para se ajustar ao padrão de loja e conceito da marca gaúcha. A obra é de R$ 20 milhões, com geração de 200 empregos diretos e mais 200 na execução.

Supermercado da Lucas vai seguir o padrão de loja da avenida Panamericana, na Zona Norte. Fotos: Luiza Prado/JC

O Zaffari também tem obras no terreno do Shopping Moinhos de Vento , que é da gestora do fundo de investimento do grupo, a Páteo. A nova loja está em construção no acesso pela rua Dr Timóteo.

Na avenida Nilópolis com a rua Carazinho, vai ser erguido o prédio do Zaffari Bela Vista, com aporte de quase 100 milhões. Também estão previstas duas torres residenciais no terreno. O Nacional saiu do local no fim de 2021

Na Capital, outro Bourbon está em obras, na avenida Carlos Gomes , com abertura inicialmente prevista para 2022, mas que, devido à pandemia, deve ser adiada. O grupo não informa o novo prazo.