Primeiro shopping da Restinga abre esta semana na Zona Sul de Porto Alegre

Minuto Varejo mostra imagens de como é internamente. O bairro mais populoso de Porto Alegre e um dos mais distantes do Centro vai ganhar o seu primeiro shopping center . Pode até não ser ao pé da letra um shopping, mas pelo tamanho e oferta de diversidade de varejos e serviços, entra bem neste tipo de mix. A colunamostra imagens de como é internamente.

O Center Kan, que pertence aos donos da rede Super Kan, 32ª do Estado, segundo o ranking da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) com dados de 2021, abre às 8h da próxima quinta-feira (27), com uma loja que mescla supermercado e atacado e que abriu cerca de 160 vagas.

O centro de distribuição que compõe a estrutura ainda vai ser montado. Os preparativos finais estão acelerados desde setembro

Além disso, serão mais de 20 lojas e uma academia, da rede Moinhos Fitness, que ocupa uma das maiores áreas do empreendimento, construído pela rede em uma área de 20 mil metros quadrados, com obras que começaram no fim de 2020. Com todas as operações - super, CD e lojas -, a geração de empregos deve chegar perto de 400.

Ambiente interno do supermercado vem com novidades, com painéis em verde e tons mais modernos. Fotos: Patrícia Comunello/JC

O visual da loja, que traz as cores referência da rede - laranja e azul - estão presentes, mas o ambiente da loja de autosserviço de alimentação veio com arquitetura de interior mais moderna, com painéis gigantes em verde, usando folhagem artificial, e tons de madeira e cinza, além da estrutura do teto em ferro pintado de preto que gera uma ambiência mais confortável graças à iluminação, além de ser uma cor muito usada hoje em varejos pela pegada jovem e rústica.

A previsão é que a maioria das 22 operações contratadas abra no mesmo dia. Uma das unidades é a Casa Maria, rede de utilidades domésticas que não para de se multiplicar no Rio Grande do Sul. Também figuram no mix Cacau Show, Agafarma (farmácia e unidade da Cosmetic), Mercadão dos Óculos, Maria da Praia, Brinkare, Agropet, Ana Surf, 7 Imports, Lino, Mimo Biju, FF Celulares e restaurante Amuleto. O Boticário, que chegou a firmar contrato, comunicou recentemente aos empreendedores a desistência. Supermercado combina serviço de loja convencional com área com estantes (à direita) mais elevadas para volumes de atacado O shopping fica na avenida João Antônio Silveira, 1355. Para atender a exigências e impactos do projeto no trânsito, foi aberta uma rua lateral. São 21 mil metros quadrados de construção e 300 vagas de estacionamento, parte no subsolo do complexo. "Vamos dar à comunidade da Restinga o que ela merece", diz o fundador da varejista e que está à frente do Center Kan, Marcos dos Santos, o Marquinhos, como é chamado no bairro com mais de 100 mil habitantes. Marquinhos, que é o maior empreendedor do bairro, dono de operações de varejo de supermercado (três) e imóveis que também são locados por comércios e serviços, não revela o valor total do investimento. "A loja é ampla e bonita, nossos clientes vão se sentir valorizados", avisa o dono do Super Kan.

"Mas foi 50% maior do que o planejado entre o começo da obra e a finalização agora de todo o projeto".

"Vamos dar à comunidade da Restinga o que ela merece", avisa Santos, fundador da rede e que chegou ao bairro em 1984

Recursos próprios e tomados em bancos lastrearam o empreendimento. O terreno foi comprado em 2016 da empresa de ônibus Trevo.

O fundador da rede Super Kan chegou à Restinga em 1984. Seu primeiro negócio foi uma lanchonete. No varejo de supermercado, a primeira loja foi aberta em 1996 e fica quase ao lado do novo empreendimento.

Outras duas estão no bairro e no bairro Hípica, ao lado da Restinga e também área de expansão recente de moradias e comércio.