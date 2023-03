Comercial Zaffari abre 2023 com ampliação de atacarejo na cidade sede do grupo

Dona da maior rede de atacarejos do Rio Grande do Sul e número 2 do setor supermercadista gaúcho, a Comercial Zaffari, de Passo Fundo, abre o ano turbinando uma das primeiras unidades da bandeira Stok Center. A filial fica em bairro na sede do grupo, que chegou a abrir cinco novas lojas da bandeira em 2022 e chegou a 24 unidades, liderando a expansão no segmento em geral no ano passado.

Por nota, a Comercial Zaffari aviou que "o Stok Center do bairro Boqueirão, em Passo Fundo, está de cara nova".

A rede diz que a filial ultrapassa agora área de vendas de 4 mil metros quadrados e alcança 230 vagas de estacionamento. Dentro da loja, são 34 checkouts. A unidade foi "reinaugurada", com a nova dimensão, há duas semanas, informou a rede.

Hoje a marca soma 34 operações. Além dos pontos do atacarejo, são mais 10 supermercados com nome de Comercial Zaffari, tipo de loja que não vem tendo ampliação de filiais. Hoje a Comercial tem 33 operações no Estado e uma, também de atacarejo, em Santa Catarina, em Lages.

Na nova configuração, são duas frentes de caixa - uma com acesso pela lateral e outra na frente, que é acessada pela avenida Brasil.

"A estrutura foi reformada para comportar um mix maior de produtos e, principalmente, oferecer maior espaço físico, o que garante mais comodidade para o cliente. A comunicação visual também foi atualizada, além do novo piso, iluminação e climatização, tudo pensado para proporcionar a melhor experiência ao cliente", descreve o grupo, na nota.

A loja abre de segunda a sábado, das 7h às 21h, e aos domingos, das 8h às 21h.