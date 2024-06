Zaffari anuncia "rancho" de R$ 1,5 bilhão em projetos para ativar economia pós-cheias

Em meio ao apelo da reconstrução do Rio Grande do Sul pós-cheias, o maior grupo supermercadista gaúcho decidiu montar um "rancho" de aportes ligados a empreendimentos. A cifra do conjunto com 11 projetos, com parte em execução ou finalizada e outra que vai ser ainda ser erguida, chega a R$ 1,56 bilhão e foi detalhada nesta terça-feira (25) pela direção do grupo.

Com as iniciativas, o grupo aponta geração de 4 mil empregos nas obras, sendo 2,5 mil em Porto Alegre e 1,5 mil vagas entre Canoas, Novo Hamburgo e Viamão, no Estado, e Taboão da Serra, em São Paulo. Já quando todos os empreendimentos estiverem abertos, são estimados 2,3 mil postos vinculados às operações do Zaffari (1,3 mil na Capital) e quase 900 em lojas (670 em unidades nos projetos porto-alegrenses).

"Se a gente ficar chorando as nossas mágoas, não vai baixar o nível do Guaíba. Temos de achar uma maneira de olhar para frente", justificou um dos diretores da companhia Claudio Luiz Zaffari.

"Não podemos fazer tudo, mas no nosso segmento podemos seguir e já tínhamos alguns empreendimentos em andamento", explica Zaffari, indicando o que tem de novo na postura que marcou de forma diferente o que era para ser a divulgação da nova loja.

"Nossa diretoria sentou e decidiu: vamos acelerar? Vamos acelerar. Vamos incluir outros empreendimentos? Vamos incluir", descreve o diretor, sobre o ambiente de definição, que ocorreu em torno do que já estava traçado no chamado planejamento estratégico, que olha mais no médio e longo prazo.

"A ideia é dar uma palavra de crença e fé de que cada segmento tem de fazer a sua parte", arrematou o gestor.

Loja, segunda da bandeira do atacarejo, vem com novidades, como iluminação mais dirigida. Fotos: Patrícia Comunello/JC

Na lista de de 11 projetos, o Cestto, com 5,2 mil metros de área de venda, mix com 10 mil itens e 20 mil metros construídos totais construídos, é o único já concluído. Também tem 10 lojas no acesso térreo, com marcas como Panvel, O Boticário, Omo Lavanderia e Cacau Show.

R$ 114 milhões e foram contratados 250 trabalhadores. O atacarejo tem mudanças, inclusão de adega, arranjo na iluminação interna e padaria no fundo da loja. O aporte chegou a. O atacarejo tem mudanças, frente ao primeiro que fica em Gravataí , como

Outros seis negócios estão em execução (cinco na Capital - Cestto e loteamento na Protásio Alves, expansão e supermercado no Moinhos Shopping, Bourbon Carlos Gomes, Cidade Nilo e novas estruturas de armazenagem na Central de Distribuição -, e um Cestto em Viamão), três aguardando aprovação nas prefeituras (Cestto, em Canoas, Novo Hamburgo e Taboão da Serra) e um começando a implantação (Boulevard Germânia, em Novo Hamburgo).

Para quem acompanha o Zaffari, é raro ver o grupo, com braços de supermercado e atacarejo (Companhia Zaffari) e shopping centers e galerias (rede Bourbon), revelar ao mercado cifras globais como a anunciada.

Unidade da Zona Sul da Capital tem adega, que é novidade, pois a estreante em Gravataí não tem área dedicada a vinhos

Este dado inédito endereçou o engajamento da corporação nesta arrancada de retomada que vem puxando segmentos gaúchos: "Sempre abrimos uma, duas ou três lojas. Mas achamos importante que a atual concentração seja acelerada", elucidou Zaffari.

Os recursos para sustentar a execução dos projetos, que ganham mais velocidade, são de fontes próprias e de holdings que participam dos empreendimentos, informa o diretor.

Além do "rancho, Zaffari admitiu que não está descartado que novos projetos entrem em linha e até que alguns do portfólio de R$ 1,5 bilhão atrasem.

A coluna Minuto Varejo levantou pelo menos mais duas iniciativas que aguardam decisão sobre quando serão deflagradas: hipermercado que compõe o Complexo Belvedere, na mega terreno na avenida Tarso Dutra, na Zona Leste da Capital, e área às margens da avenida Praia de Belas, que, por informação da prefeitura, pode ter um centro comercial e torres.

"Deverá ter outros projetos. Talvez, no ano que vem, a gente faça outra coletiva para inaugurar um novo Cestto e possa dar alguma notícia alvissareira", deu a pista o gestor, seguindo a regra de escolher bem quando e quanto falar sobre novos aportes e negócios.