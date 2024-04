Cestto da Zona Sul deve abrir até o Dia das Mães

O primeiro atacarejo do Grupo Zaffari em Porto Alegre está quase pronto. A construção gigante do Cestto, em formato de caixa que já ganhou as cores grafite com detalhes em vermelho, identidade visual da marca, contrasta no cenário do bairro Tristeza, na Zona Sul da Capital. Moradores da vizinhança, a colunista e a fotógrafa do Jornal do Comércio Tânia Meinerz questionaram as equipes que trabalham sete dias de semana na obra sobre quando a loja vai abrir e receberam a resposta: até o Dia das Mães, em 12 de maio. O abastecimento da loja, já preparando a abertura, começou esta semana. A contratação de funcionários para trabalhar no atacarejo está sendo feita, diz o grupo. Os tapumes da frente do empreendimento já foram removidos. O Zaffari não confirma a data, apenas que será no primeiro semestre deste ano. Além da unidade, outra operação do atacarejo está sendo erguida, mas na Zona Leste, onde era a antiga Gaúcha Cross. A previsão é de inauguração até o fim de 2024. O Zaffari tem apenas um Cestto aberto até agora, que fica em Gravataí, aberto em abril de 2023. Outros dois são confirmados para serem erguidos no Estado: em Canoas e Novo Hamburgo, além de São Paulo.

A obra tem algumas peculiaridades. O sistema e porte de construção têm características para suportar maior peso, segundo a coluna apurou. Isso explica, em parte, porque a implantação de unidades do Zaffari demoram mais, no caso de atacarejo, como um ano. Outras marcas erguem os prédios, que adotam partes pré-fabricadas, em seis meses. A obra teve ainda instalação de bacia de retenção de água de 50 metros de extensão, para evitar que precipitação de chuva vá direto ao sistema pluvial. Também estão ainda sendo instaladas tubulações na rede fora do terreno, para auxiliar no escoamento da região. Dados de aporte, tamanho de loja e outros detalhes devem ser informados mais próximo da estreia na Zona Sul. O local onde foi montado o Cestto seria um supermercado (antes foi loja da bandeira Nacional), mas o formato mudou para se adequar ao que tem sido tendência no varejo de alimentos. No Estado, redes como Comercial Zaffari, Unidasul, Imec, Peruzzo e Andreazza, entre as gaúchas, e Pereira e Passarela, entre as catarinenses, abrem unidades do formato.