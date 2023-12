Zaffari acelera obras e mapeia projetos

Pelo menos oito empreendimentos do grupo Zaffari, maior supermercadista gaúcha, uma das 30 maiores varejistas do Brasil (dados de 2022) e dono de shopping centers no Estado e em São Paulo, estão em andamento ou prestes a decolar no Rio Grande do Sul. A coluna listou quatro atacarejos Cestto, que ganhou a primeira loja este ano em Gravataí. Apenas a filial da Zona Sul da Capital está sendo executada e abre na metade de 2024. Há mais uma prevista para a Zona Leste da Capital, que deve ter obras em breve; outra em Canoas, sem prazo de início, e uma terceira em Novo Hamburgo, no futuro bairro-cidade Boulevard Germânia, às margens da BR-116. O grupo ergue ainda um supermercado no bairro Moinhos de Vento, um complexo no Bela Vista (com a construtora Melnick), finaliza o Bourbon Carlos Gomes e estuda expansão do Zaffari Menino Deus, todos na Capital. O Minuto Varejo agregou uma área que a varejista comprou na Zona Sul porto-alegrense, após alerta de um leitor atento, e que já tem estudos em andamento.