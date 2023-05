Ranking da Agas 2022 revela maiores redes e dados de mais de 200 supermercados

O novo ranking da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) está na rua e já atrai atenção ao mostrar quanto faturaram de grandes grupos a minimercados do setor. Este ano tem novidade. O Carrefour Brasil, também dono do portfólio que foi do Walmart e BIG, entrou na lista pela primeira vez, assim como redes regionais que mostram peso no ranking, como Andrezza, de Caxias do Sul. No fim do texto, acesse o ranking com dados completos.

A coluna Minuto Varejo teve acesso à lista completa dos dados de 218 empresas que somaram receita bruta de R$ 39,3 bilhões em 2022. A edição de 2021 da lista havia somado R$ 26,5 bilhões. Com isso, a atualização mostra salto de 48,3% entre os dois anos. A projeção da entidade é que os supermercados representem 8,9% do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado.

Segundo a associação, o ranking representou 73,5% do que todo o setor faturou no ano passado, cujo valor global foi estimado em R$ 53,5 bilhões. Em 2021, o setor registrou R$ 44 bilhões. Com nomes de peso de fora, a lista representou quase 60% do fluxo financeiro das varejistas.

A versão de 2022 também somou 979 lojas - 160 a mais que em 2021 -, 807,7 mil metros quadrados de área de vendas, 77,8 mil funionários - foram 63,5 mil na edição anterior -, e 8,2 mil checkouts.

Os dados são repassados pelas próprias empresas, com exceção do Carrefour, que informou apenas o númeo de funcionários. O faturamento foi estimado pela assessoria econômica da Agas.

Pelo ranking, a Companhia Zaffari, com sede em Porto Alegre, manteve a liderança, com receita de R$ 6,9 bilhões, alta de 9,9% ante 2021. Na segunda posição, aparece agora o grupo francês, com R$ 5,8 bilhões.

Segundo em 2021, a Comercial Zaffari, de Passo Fundo, caiu para terceiro posto, com R$ 3,5 bilhões, mas a rede, dona das bandeiras Comercial Zaffari, de supermercados, e Stok Center, de atacarejos, teve o maior crescimento entre faturamento acima de R$ 2 bilhões, de 41,7%.

Em quarto lugar, vem Unidasul, das bandeiras Rissul e Macromix, com receita de R$ 2,3 bilhões. A novidade está na quinta colocação que agora é ocupada pela rede Andreazza, que ainda não figurava no levantamento. O Andreazza somou R$ 1,6 bilhão. Na sequência, vem Imec (Imec e Desco), com R$ 1,6 bilhão, e Asun (Asun Supermercados e Leve Mais), com R$ 1,71 blhão.

Para marcar o lançamento do ranking, a Agas entregará 40 premiações em 29 de maio, em evento na Casa Perlage Eventos, em Farroupilha, a empresas do setor, com desempenho de destaque em diversas categorias, e o Troféu Supermercador aos empresários Adiló Didomênico, Carlos Calcagnotto, João Carlos Oliveira, João Marcelino Zaffari, Neri Dalpozzo, Paulo Afonso Feijó, Vicente Barbizan e Wilson Lora e em memória a Arlindo De Césaro e Francisco José Zaffari, já falecidos.

Ranking da Agas: 30 maiores supermercados do RS em 2022

Companha Zaffari: R$ 6,9 bilhões Carrefour Brasil: R$ 5,8 bilhões Comercial Zaffari: R$ 3,48 bilhões Unidasul: R$ 2,3 bilhões Andreazza: R$ 1,63 bilhões Imec: R$ 1,46 bilhão Asun: R$ 1,27 bilhão Peruzzo: R$ 881,7 milhões Master: R$ 889,4 milhões Libraga: R$ 850,1 milhões Guanabara: R$ 729,9 milhões Formenton (Unisuper): R$ 675,1 milhões Baklizi: R$ 577,3 milhões Righi: R$ 526,2 milhões Cotripal: R$ 451,5 milhões Rede Polo: R$ 438 milhões Nicolini: R$ 431,1 milhões Treichel: R$ 371,1 milhões Beltrame: R$ 345,1 milhões Oliveira: R$ 267,9 milhões

Benedetti: R$ 260,3 milhões Apolo: R$ 249,6 milhões Max Center: R$ 243 milhões Cotrisal: R$ 242,4 milhões Cooperativa Tritícola Santa Rosa: R$ 228,5 milhões Cooperativa Santa Clara: R$ 222,5 milhões Tischler: R$ 203 milhões Miller: R$ 194,6 milhões Center Shop: R$ 189,2 milhões Baita Super: R$ 186,4 milhões

Fonte: Agas. (*) Dados estimados pelo Departamento Econômico da Agas

Destaques em categorias do ranking da Agas:

Maior crescimento acima de R$ 2 bilhões – Comercial Zaffari

Maior crescimento entre R$ 1 bilhão e R$ 2 bilhões – IMEC

Maior crescimento entre R$ 500 milhões e R$ 1 bilhão – Peruzzo

Maior crescimento entre R$ 200 milhões e R$ 500 milhões – Max Center

Maior crescimento entre R$ 100 milhões e R$ 200 milhões – Mônaco Atacado e Varejo

Maior crescimento entre R$ 50 milhões e R$ 100 milhões – Gauchão

Maior crescimento até R$ 50 milhões – Supermercado Aurora (Ilópolis)

Maior Empregador – Cia Zaffari Comércio e Indústria

Destaque Central de Negócios (Maior Crescimento) – Redefort NH

Destaque Central de Negócios (Maior Faturamento) – Rede Super (Santa Maria)

Homenageados com o Troféu Supermercador 2022