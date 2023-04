Primeiro atacarejo do grupo Zaffari abre nesta quinta-feira em Gravataí

O primeiro atacarejo do Grupo Zaffari abre as portas nesta quinta-feira (27), às 10h, em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre. O Cestto Atacadista, teve o investimento de R$ 100 milhões e irá gerar 250 empregos diretos.

O empreendimento ocupa uma área de 47 mil m² na Parada 60 da Avenida Dorival Cândido Luz de Oliveira. O ponto é tido como estratégico por estar situado na divisa entre os municípios de Gravataí e Cachoeirinha, região que engloba cerca de 500 mil habitantes em um raio de oito quilômetros.

A nova bandeira é inaugurada disponibilizando 12 mil itens aos consumidores, dentre os quais marcas exclusivas e próprias do Grupo Zaffari, que passarão a ser disponibilizados em novos tamanhos e formatos, assim como marcas tradicionais do mercado.

A loja possui áreas próprias de hortifrutigranjeiros, açougue e padaria, assim como área especial de hortifrutigranjeiros. No total, são 32 caixas, dentre os quais quatro do tipo self checkout, em que o cliente passa suas compras e efetua o pagamento.

Caixas do tipo self checkout na nova unidade do Cestto. Foto: Maria Welter/Especial/JC

A venda na loja física se soma a uma central digital que o grupo desenvolveu para a venda a clientes de pessoa jurídica, que conta com um centro de contatos inteligente, com preços e serviços diferenciados. "Aqui nós vamos iniciar com a loja física e o trabalho centralizado para a venda de atacado. A pessoa jurídica que precisa comprar, a empresa, instituição, armazém e etc, vai ter um atendimento específico além do disponível pela própria presença física na loja", destaca o diretor do grupo, Claudio Luiz Zaffari.

Os meios de pagamento incluem as bandeiras de cartões do mercado, como Visa, MasterCard e Banricompras, os cartões das bandeiras Zaffari Card e Bourbon Card, e a novidade é um cartão próprio da Cestto, que irá proporcionar preços especiais para os clientes. "O partir do seu cartão ele [o cliente] tem esse ajuste de descontos ou possibilidades eventualmente para poder trabalhar", explica o diretor.

Com a nova proposta, a rede Zaffari espera atender o consumidor final, com a experiência de 88 anos que possui no varejo, além de 58 anos atuando no autosserviço supermercadista, assim como proporcionar o fornecimento direto de produtos promocionais e em escala para atender o comércio atacadista.

Interior da primeira unidade da bandeira Cestto, em Gravataí. Foto: Maria Welter/Especial/JC

Próximos passos na região

A inauguração do Cestto é a primeira etapa para a transformação que o grupo Zaffari planeja na região. A ideia é que a área se transforme em um novo polo comercial e residencial.

"Na sequência, temos mais outras áreas que vão ser trabalhadas e oportunamente disponibilizadas. A ideia da segunda etapas são ampliação de espaços para o polo comercial dessa região e, talvez, na terceira etapa o residencial. Isso tudo é uma questão de tempo, o tempo imobiliário é diferente do nosso", destaca o diretor.

O grupo também doou uma área de 7.850,35 m² para complementar o recém-criado Parque Ambiental Vereador Roberto Andrade, que fica do outro lado da Avenida Dorival Cândido Luz de Oliveira, em frente à loja.

A empresa promete que irá recuperar a área alagadiça de preservação e cercá-la, além de realizar a qualificação da vegetação existente no local, plantar novas mudas e fazer a urbanização de uma parte do parque, com praça aberta, equipamentos de lazer e caminhada, em um projeto já aprovado pela Prefeitura de Gravataí.

Outra contrapartida será cercar uma área de 900 m² junto à Avenida Águas Claras, no prolongamento da Rua Abrahão Lincoln, onde será feita preservação permanente e manejo de exemplares nativos.

Novas unidades do Cestto

"Não é uma loja isolada, isso é um conceito, uma divisão que está sendo colocada aqui a primeira oportunidade e a companhia tem um conjunto de empreendimentos programados até 2025 bastante ousado", adianta Zaffari.

unidade do atacarejo irá abrir na Zona Sul de Porto Alegre unidade do Cestto será aberta na esquina da avenida Protásio Alves com a rua Ary Tarragô Minuto Varejo, o diretor revela que as unidades devem ser abertas em 2024. A coluna já havia antecipado que uma, onde antes ficava o Nacional da Wenceslau Escobar, no bairro Tristeza. Outra, no chamado Jardim Itália. Em conversa com a coluna, o diretor revela que as unidades devem ser abertas em 2024.

Além da Capital gaúcha, as cidades cidades da RMPA e até de fora do Estado devem receber unidades da novo atacarejo. "Temos um projeto para Canoas, do lado do hipermercado que temos lá; temos um projeto Novo Hamburgo; e temos outro projeto em São Paulo numa área que a companhia já tem lá também. Então nós, em breve, teremos um conjunto de unidades desta desta marca", explica o diretor.