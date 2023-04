Zaffari abrirá atacarejo em vez de supermercado na Zona Sul de Porto Alegre

Zaffari, plano original do coluna Minuto Varejo detalhou área da construção e espaço do futuro empreendimento . A vizinhança do antigo Nacional da Wenceslau, no bairro Tristeza, na Zona Sul de Porto Alegre, que esperava ganhar um supermercado do, plano original do maior grupo varejista de autosserviço do Estado na alimentação, vai ter de ir às compras em um atacarejo. A

Outro atacarejo que abre a primeira unidade no Estado e ao lado de Porto Alegre é o Fort Atacadista, em Canoas , em 3 de maio. O Fort também tem projeto liberado para obras nos limites das zonas Leste/Norte da Capital.

A área foi comprada pelo Zaffari em 2017, em leilão e depois que o Nacional fechou a unidade, junto com outras na Capital, sendo que mais duas foram para as mão do grupo gaúcho e hoje têm novas lojas de vizinhança - na avenida Panamericana, que virou o Zaffari Lindoi a, e no bairro Mont'Serrat. o Zaffari da Lucas , o 39º estabelecimento da Companhia Zaffari e último a abrir, em 2022.

Na vizinhança mais ampliada, estão desde mansões nas proximidades da orla do Guaíba, residências de classe média e alta, o BarraShoppingSul, que ganhará também mega bairro de alto padrão, a zonas mais populares, na grande Cruzeiro.

A informação do modelo de loja foi divulgada pela empresa, após a conclusão da etapa de demolição de quase toda a construção que existia no terreno. O aporte que foi previsto para a prefeitura, mas até não atualizado, é de R$ 20 milhões.

O Cestto, que vem com cores preta e vermelha na fachada, muito usadas pelas operações de atacarejo - o vermelho pela relação com preços mais competitivos -, vai inaugurar no segundo semestre de 2024, projetou o grupo, em nota.

Novo empreendimento do Zaffari terá 14 mil metros quadrados de área total

A operação principal terá quase 4 mil metros quadrados de área de venda. A área total do empreendimento a ser construída é de quase 14 mil metros quadrados, segundo o projeto licenciado.

Também terá espaço para outras lojas, que segue mix de empreendimentos da marca, e estacionamento (dois pisos), "que será praticamente todo com vagas cobertas no nível inferior", diz o grupo. O layout da edificação prevê área para chegada de transporte por aplicativos e táxis no interior do empreendimento.

"O entorno do projeto ainda recebeu, como qualificação, a nova rede para as águas pluviais, que já foi inteiramente executada", completa o Zaffari, na nota.

Há muita curiosidade no mercado sobre o tipo de loja que a marca mais lembrada pelos gaúchos para supermercado vai adotar no modelo que une volume de atacado (que é expresso naquelas colunas verticais com paletes de mercadorias) e serviço de super.

Os atacarejos viraram febre no País e ocuparam espaço dos hipermercados, que muitos especialistas veem em xeque, devido ao porte (lojas de 7 mil, 8 mil ou mais metros quadrados de área de venda) e custo, além de não terem conseguido se ajustar a mudanças de hábitos pós-pandemia.

Uma delas de as pessoas buscarem solução mais perto de onde moram. Por isso, mercados de bairro ou vizinhança também ganharam força e se multiplicam.

Porto Alegre tem vários exemplos do modelo, entre maiores, como o Stok Center, da Comercial Zaffari, e médios, das bandeiras Desco (grupo Imec), com duas unidades, e Kan Super&Atacado, do grupo Kan, da Restinga.

O Plano Diretor atual da Capital impede que lojas acima de 2,5 mil metros quadrados de área de venda sejam instaladas em regiões mais adensadas, ou seja, com maior concentração de população e zonas com atividades comerciais consolidadas.