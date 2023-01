Obra de novo Zaffari muda cenário na Zona Sul de Porto Alegre

A preparação das obras de um dos próximos supermercados da Companhia Zaffari que devem abrir no Rio Grande do Sul chama a atenção na Zona Sul de Porto Alegre. A paisagem da região ganha novo visual com a rápida demolição da estrutura que abrigou o Nacional, hoje Carrefour Brasil, até começo de 2017

O grupo gaúcho comprou o imóvel no mesmo ano em um leilão. O antigo prédio na avenida Wenceslau Escobar, 1.286, já está quase todo no chão. Restavam apenas algumas paredes laterais na semana passada. Os trabalhos para destruir a instalação que existia tiveram início em outubro de 2022.

O maior grupo supermercadista gaúcho vai erguer um novo empreendimento, que terá loja de autosserviço da marca, outras unidades comerciais e restaurantes. O Zaffari não informa a data que pretende abrir a unidade e nem o que prevê o projeto em detalhes.

execução, autorizada em 2021 Em nota, o grupo diz que as obras estão na fase de retirada "de parte das antigas estruturas" para as novas edificações. "Os cronogramas de implantação ainda estão sendo ajustados com fornecedores e equipe de engenharia", explica a companhia, a respeito de. A coluna teve acesso aos detalhes da obra registrados na prefeitura.

O Zaffari não informa o valor atual do investimento. Em 2021, a previsão informada à área de licenciamento era de aporte de R$ 20 milhões.

Os dados oficiais preveem demolição de 4,6 mil metros quadrados. Serão construídos 13,9 mil metros quadrados no terrenos com . Serão quatro níveis de construção, entre subsolo, térreo e dois pavimentos. O supermercado com lojas ficará no térreo, com quase 4,5 mil metros quadrados de área de venda. Vai ter loja no subsolo e restaurante no primeiro andar. Estacionamentos cobertos ficam no subsolo e térreo.

Hoje o grupo tem 39 lojas. A mais recente a abrir foi a filial da avenida Lucas de Oliveira, no bairro Mont'Serrat, na Capital, e também ex-Nacional, em outubro. Estão com obras em andamento o Zaffari Moinhos e o Bourbon Carlos Gomes, na Capital, e o atacarejo Cestto, em Gravataí.

O que é: novo supermercado da Companhia Zaffari.

Empreendimento: terá lojas e restaurantes.

Área: 22,7 mil metros quadrados de construção total, sendo 13,9 mil novos.Supermercado e lojas somam quase 6 mil metros quadrados de área de venda e operação.

Estacionamento: estarão em dois níveis da operação (subsolo e térreo), com quase 10 mil metros quadrados.

Demolição: 4,6 mil metros quadrados.

O que muda em relação ao antigo super: nova construção, expansão de área comercial e ampliação de área logística.