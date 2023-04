Grupo de SC marca data para abrir mega atacarejo ao lado de Porto Alegre

A abertura da primeira loja de um dos maiores grupos de supermercados do País e um dos principais players no modelo de atacarejo já definiu o dia em que começa a operar a unidade no Rio Grande do Sul.

O Fort Atacadista, do catarinense Pereira, sétimo do País pelo atual ranking da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), estreia em 3 de maio em Canoas, no entorno do ParkShopping.

Zaffari vai começar em operação a Até o fim de abril, segundo a prefeitura de Gravataí, outro novo atacarejo entra em cena no Estado. O grupovai começar em operação a primeira loja da nova bandeira Cestto , que segue o perfil de grandes unidades e atração de preço.

A bandeira Fort entra na briga pelo mercado no formato que une volume de atacado e autosserviço de supermercado. O aporte na unidade foi anunciado em R$ 70 milhões.

A data em que o Fort começa a atender foi confirmada pelo Pereira nesta terça-feira (4).

Com a filial gaúcha, a bandeira chegará a 53 lojas em diversos estados. O maior peso é no estado vizinho, onde ficam 32 operações. O Fort não está presente no Paraná.

Pelo menos 300 vagas de emprego foram abertas e preenchidas para atuar na loja.

O Fort também terá empreendimento na Zona Norte de Porto Alegre . Além disso, o grupo busca área para erguer loja em São Leopoldo, no Vale do Sinos.

Outro atacarejo concorrente e também catarinense que prepara o desembarque na Capital é o Via Atacadista , do grupo Passarela. A unidade será construída na avenida Assis Brasil, perto do Stok Center, da gaúcha Comercial Zaffari, líder neste tipo de mercado no Estado, com 24 unidades.