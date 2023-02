Havan define até junho se erguerá lojas em áreas em Canoas, Esteio e Porto Alegre

"A Havan pediu até a metade do ano para tomar decisões sobre negócios que temos com eles", revela o diretor geral do grupo Dallasanta, Cristiano Caetano, em conversa com coluna. Os "negócios" envolvem três áreas com contratos de locação já firmados com um dos maiores grupos imobiliários em atividade no Estado para erguer lojas da marca e que ficam em Canoas, Esteio e Porto Alegre, lista Caetano.

O empreendimento de Canoas já foi anunciado para terreno de 24 mil metros quadrados, ao lado do ParkShopping Canoas, com locação por 25 anos. Hoje a área vazia chama a atenção, pois ao lado avança rapidamente a construção do primeiro atacarejo do grupo Pereira, o Fort Atacadista, que abre em abril.

Em comum, Havan e Pereira têm a origem: de Santa Catarina. Outro grupo do estado vizinho já presente na região é a Cassol. Outros dois contratos de locação envolvem área na Capital, na antiga Avipal, na zona Sul, e em Esteio, que terá ao lado um Stok Center, atacaraejo da Comercial Zaffari, líder absoluta neste tipo de loja no mercado gaúcho.

A indefinição da Havan, do empresário Luciano Hang, desperta mais atenção já que o impasse que adiou a implantação em 2021, ligado a uma questão ambiental, foi removido no primeiro semestre de 2022. Tanto que o Fort e um megaloteamento da Dallasanta com Melnick já estão sendo tocados em Canoas.

"Se não fosse essa pendência, a Havan já tinha construído a loja", acredita Caetano, que se encontrou com o diretor de expansão da rede, Nilton Hang, em janeiro, na sede da empresa em Brusque.

"Fui conversar para saber o que grupo estava avaliando e pedir uma posição", comenta o diretor geral do grupo gaúcho.

Caetano ouviu que o foco é terminar a construção de lojas em andamento, não só no Estado. Duas estão em Bagé e Santa Rosa. O grupo varejista analisa o mercado para dar uma posição.

O executivo diz que as áreas se mantêm reservadas, seguindo prazos dos contratos, mas avisa que, "se alguém quiser prospectar, é uma super área (sobre Canoas)". "É uma das melhores áreas para instalar equipamento como o deles (Havan)", opina o diretor geral da Dallasanta.