Atacarejo com 51 lojas no Brasil já pode erguer filial em Porto Alegre

Chamou a atenção dos leitores da coluna Minuto Varejo, na semana passada, a chegada de mais uma rede de Santa Catarina ao mercado gaúcho. É a Althoff Supermercados, do Sul do estado vizinho, que abrirá no começo de 2023 em Capão da Canoa, no Litoral Norte. Mas tem mais catarinense chegando com mais fome de mercado.

Com 51 atacarejos em cinco estados e no Distrito Federal, o Fort Atacadista recebeu sinal verde para erguer uma unidade na Zona Norte de Porto Alegre.

A Licença de Instalação (LI) foi emitida pela Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) este mês. A coluna já dado a notícia de que o empreendimento havia obtido, em abril deste ano, a licença prévia.

A rede, do grupo Pereira, não definiu ainda a data para começar as obras, segundo posição repassada à coluna.

O desembarque na Capital será na avenida Manoel Elias. São mais de 20 mil metros quadrados de construção em prédio de dois pisos, com loja de mais de 7 mil metros quadrados (segundo nível) e mais de 400 vagas de estacionamento.

O Minuto Varejo apurou que a rede também está atrás de ponto na Zona Sul. A localizada desejada seria na área da avenida Cavalhada.