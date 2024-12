Copa Airlines retoma voos internacionais no Aeroporto Salgado Filho

voos internacionais voltaram ao Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, mais de sete meses após a interrupção do aeródromo devido à Copa Airlines fez o primeiro pouso no fim da noite dessa quarta-feira (18) e a primeira decolagem no começo da madrugada desta quinta-feira (19) na pista do complexo na capital gaúcha. Os, em Porto Alegre, mais dedevido à enchente histórica de maio . A panamenhano fim da noite dessa quarta-feira (18) e ano começo da madrugada desta quinta-feira (19) na pista do complexo na capital gaúcha.

Porto Alegre e a Cidade do Panamá é um importante hub para voos com outros destinos, como o Caribe e também os Estados Unidos, principalmente para Nova York, que é um dos mais procurados. O aeroporto teve a retomada de 100% da pista de A ligação entreé um importante hub para voos com outros destinos, como o, principalmente para Nova York, que é um dos mais procurados. Ode pousos e decolagens na segunda-feira (16)

Na retomada, são quatro voos semanais, mas a frequência diária volta em abril, informou o gerente de aviação comercial da Fraport Brasil, concessionária do Salgado Filho, Pedro Navegas, em vídeo postado no perfil do aeroporto no Instagram.

A Copa tem agora voos aos domingos e às terças, quintas e sextas, com decolagem à 1h25min da Capital e chegada às 6h38min na Cidade do Panamá. Da América Central, o Boeing decola às segundas, quartas e quintas e aos sábados, às 15h06min, chegando pouco depois da meia-noite (às 0h20min) na pista do Salgado Filho.

O retorno também marcou a reativação da área de embarque internacional, que chegou a ser usado em meio à operação provisória do terminal, antes da reativação do embarque doméstico, em outubro.

Latam volta com a oferta do transporte em janeiro de 2025, para Santiago, no Chile, e Lima, no Peru, que também são hubs de voos para outros destinos. Em março, a previsão é que a Aerolíneas Argentinas retome a operação . Na sequência, em 1 de abril, a portuguesa TAP Air reativa a ligação direta para Lisboa, segundo anúncio feito esta semana. Depois da Copa Airlines, a, para Santiago, no Chile, e Lima, no Peru, que também são hubs de voos para outros destinos. Em. Na sequência,reativa a ligação direta para Lisboa, segundo anúncio feito esta semana.

Logo depois, na temporada do inverno, a chilena low coast (faixa de tarifas mais baratas) Sky retoma a operação, que tem a primeira oferta em 2023.

Na operação doméstica, Navegas informa que a média chegou a quase 17 mil passageiros por dia, o que "vai dar mais de meio milhão de passageiros (mês)", praticamente 90% do que a gente teve em janeiro de 2024". O impulso ao fluxo é puxado por mais voos, como para o Nordeste, com rotas para Salvador e Recife. Navegas destas que o terminal retoma "praticamente seu tráfego inteiro até a metade de 2025".