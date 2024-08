Copa Airlines retoma venda de passagens para aeroporto de Porto Alegre

A primeira companhia aérea internacional a definir data de retorno de voos e venda de passagens para o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, fechado há mais de cem dias, é a Copa Airlines, companhia panamenha. A Copa faz, por exemplo, destinos como Nova York, muito buscado por gaúchos.

A aérea volta a ter as ligações com a Capital gaúcha a partir de 19 de dezembro. A companhia panamenha retoma a operação no mês que a Fraport Brasil, concessionária, projetou a reativação do tráfego de passageiros ao exterior e de 100% da capacidade. A partir de 16 de dezembro, as ligações internacionais podem voltar.

Em 21 de outubro, os pousos e decolagens na malha doméstica voltam à pista do Salgado Filho. Na largada, serão quase 130 voos diários, entre chegadas e partidas. O tráfego médio diário antes das cheias era de 140 a 150 ligações por dia, chegando a mais de 170 em períodos de maior demanda.

O traçado está em obras, para recuperação da pavimentação, devido aos danos causados pela enchente histórica. Em 3 de maio, o terminal foi fechado.

Cinco empresas faziam voos regulares ao exterior. Além da Copa, operavam TAP Air, Latam, Azul e Aerolíneas Argentinas. Teriam voos outras duas low cost (bilhetes mais baratos) SKY, pelo segundo ano . Além da Copa, operavam. Teriam voos outras duas low cost (bilhetes mais baratos), e a argentina JetSmart, estreando

Segundo a companhia do Panamá, a venda de bilhetes já está sendo feita pelo site e call center da aérea e por agências de viagem. Serão quatro voos semanais com aeronaves Boeing 737 800, com 166 lugares.

Os voos de Porto Alegre à Cidade do Panamá, onde fica o hub da aérea, serão aos domingos e às terças, quintas e sextas, com decolagem à 1h25min. A previsão de chegada no Panamá é às 6h38min. Do Panamá para a Capital, a partida ocorre às segundas, quartas e quintas e aos sábados, às 15h06min. A chegada em Porto Alegre é à 00h20min do dia seguinte.

"Desde o fechamento do aeroporto, trabalhamos de forma a ter nossas operações reativadas tão logo fosse possível", comenta, em nota, Raphael de Lucca, country manager da Copa Airlines. A companhia atende a mais de 60 cidades nas Américas. A Copa opera há mais de 13 anos no aeródromo de Porto Alegre.