Azul, Gol e Latam vendem passagens para aeroporto de Porto Alegre; veja os preços

Com voos previstos para voltar ao Aeroporto Internacional Sagado Filho em 21 de outubro, as três maiores companhias aéreas do Brasil já começaram a vender bilhetes para ligações entre Porto Alegre e os principais destinos da malha aeroviária nacional.

nesta sexta-feira (9). O governo liberou a A oferta começou. O governo liberou a venda nessa quinta-feira (8)

pista da Base Aérea de Canoas (Baco), para onde parte do fluxo aéreo foi transferido no fim de maio. turbinando o custo para usuários, além da escassez de bilhetes. Até 20 de outubro, as companhias ainda vão usar a, para onde parte do fluxo aéreo foi transferido no fim de maio. Azul Gol e Latam estão com oferta diária e preços inferiores ao que é praticado na Baco. A menor oferta acabou

A mudança ocorreu devido ao fechamento do complexo da Capital, que sofreu inundação inédita por mais de 20 dias, com danos na pavimentação onde ocorrem pousos e decolagens e movimentações para taxiamento de aeronaves e embarques e desembarques de passageiros.

A concessionária Fraport Brasil realiza obras de restauração do pavimento que serão concluídas até dezembro, quando é prevista a reativação de 100% da capacidade de operação do Salgado Filho. Antes da enchente, o complexo registrava 140 a 150 voos ao dia, entre chegadas e partidas domésticas e internacionais.

O Plano de Voo checou, em consulta na noite desta sexta-feira pelos sites das companhias, os preços dos bilhetes para a viagem de ida da Capital para São Paulo (Aeroporto de Guarulhos, o maior do País) em 21 de outubro, primeiro dia da retomada.

A Latam apresenta valor mais baixo, a partir de R$ 446,04. A Azul tem preços acima de R$ 759,04. Já a Gol oferta viagem de ida a partir de R$ 1.197,04.