Azul anuncia retomada de venda de passagens para Aeroporto de Porto Alegre

100 dias de Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, fechado - o que ainda vai continuar até meados de outubro -, a primeira companhia aérea comunicou na manhã desta sexta-feira (9) a retomada da venda de passagens. A Após quase- o que ainda vai continuar até-, ana manhã desta sexta-feira (9) a. A autorização para as aéreas voltarem a ofertar bilhetes foi dada nessa quinta-feira (8) pelo governo federal.

Azul disse que vai ter 60 voos a partir de 21 de outubro. Até essa data, os voos se mantêm na Base Aérea de Canoas (Base). A concessionária do Salgado Filho, Fraport Brasil, segue com as obras de restauração da pista, que sofreu impactos da inundação histórica de maio. Em nota, adisse que vai ter. Até essa data, os. A concessionária do Salgado Filho, Fraport Brasil, segue com as, que sofreu impactos da inundação histórica de maio.

"A companhia terá o maior movimento diário no aeroporto da capital gaúcha, com pico de 60 movimentos diários (pousos e decolagens), além de reforçar sua posição de empresa com a maior malha no Estado do Rio Grande do Sul", comenta a aérea, na nota. A venda será aberta nesta sexta-feira.

A Latam e a Gol ainda não informaram ainda o número de voos e quando abrem a comercialização.

O governo informou que serão 128 voos diários na retomada da pista em outubro, entre pousos e decolagens no complexo na Capital.

Em meados de dezembro, a previsão é de operação com capacidade total, após a conclusão da terceira fase da recuperação da pavimentação. O Rio Grande do Sul sofreu a maior cheia da sua história. Porto Alegre foi uma das cidades mais afetadas.

A Azul terá voos ligando o Salgado Filho a aeroportos de São Paulo - Campinas, maior hub da companhia, Congonhas e Guarulhos -, Curitiba (PR), Belo Horizonte (Confins-MG) e Galeão (RJ).

Outra boa notícia é que as ligações regionais para Santa Maria, Santo Ângelo, Pelotas e Uruguaiana também voltam. A oferta da malha regional, que se intensificou em 2021 graças à redução de impostos sobre o querosene de aviação, gera fluxo para conectar com destinos nacionais.

A reativação do terminal porto-alegrense encerra a operação temporária na Base Aérea de Canoas (Baco), que passou a ter voos comerciais de passageiros em fim de maio. A operação na cidade vizinha via até dia 20 de outubro. O uso da Baco não será mantido por questões de tráfego aéreo. A base é muito próxima de Porto Alegre.



A Azul esclarece que "clientes com passagens emitidas para voar de ou para Canoas a partir de 21 de outubro serão reacomodados para Porto Alegre, no Salgado Filho, em voos da própria companhia".



“Porto Alegre tem uma ligação muito importante com a Azul, já que foi a cidade que recebeu o primeiro voo de nossa companhia. Quando foi preciso, nós nos solidarizamos, nos mobilizamos e seguiremos trabalhando na reconstrução do Estado. Estamos aptos a voltar a conectar Porto Alegre com o interior do Rio Grande do Sul e com as principais cidades do Brasil e do Exterior, seja em viagens de lazer ou de negócios”, destaca André Mercadante, diretor de Alianças, Planejamento e Revenue Management da Azul.



O executivo celebra ainda o fato de a Azul liderar os pousos e decolagens neste momento de retomada. “A partir da tarde de hoje (9), quando iniciarmos as vendas de nossa malha em Porto Alegre, estaremos ofertando mais de 57mil assentos semanais, o que representa 78% da operação que a empresa possuía antes dos alagamentos e enchentes na região”, destaca.



Ajuda humanitária ao Rio Grande do Sul

Ao longo da operação emergencial em Canoas, a Azul transportou mais de 35 mil Clientes entre a base aérea e os aeroportos de Viracopos, em Campinas, e de Guarulhos. Além de ajustar a malha aérea, a Azul também desempenhou um papel crucial na ajuda humanitária ao Rio Grande do Sul nesse período.



Desde o início das operações de auxílio, a companhia encabeçou movimento de arrecadação que chegou a receber e transportar quase 3.000 toneladas de doações, enviadas por meio de sua malha aérea, de rodovias e até mesmo pelo mar, com apoio de parceiros e da Marinha do Brasil, para garantir que os donativos chegassem rapidamente aos necessitados.



Os voos estarão disponíveis a partir da tarde desta sexta-feira (9) no site da Azul, na central de vendas ou nas agências de viagens parceiras.



