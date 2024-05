Base Aérea de Canoas começa a ter voos comerciais no dia 27 de mais

Sem prazo de quando o Aeroporto Internacional Salgado Filho, inundado pelas cheias históricas em Porto Alegre, vai voltar a operar, a Base Aérea de Canoas (Baco), ao lado da Capital, começa a receber no dia 27 de maio voos comerciais de passageiros. A Latam será a primeira companhia a fazer voos. Azul e Gol começam a conectar a Baco a São Paulo em 1º de junho. As passagens já estão à venda.

A definição das autoridades aeroportuárias, governo federal, Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e Fraport Brasil, concessionária do complexo porto-alegrense, sobre o novo local ocorreu quase 20 dias dias após a água tomar conta da área do Salgado Filho.

Nos sites das aéreas, a nova opção - medida emergencial com prazo ainda incerto de término, pois não se sabe quanto tempo levará o fechamento do aeroporto de Porto Alegre e nem o tamanho dos danos -, já está disponível para compra de bilhetes. A Azul informa, em nota, que poderá antecipar a oferta, para antes de junho.

"Queremos minimizar os transtornos e assegurar que as necessidades de viagem dos gaúchos sejam atendidas de alguma forma”, diz, na nota, o diretor de Relações Institucionais da aérea, Fábio Campos.

Um dado curioso é a identificação na pesquisa e emissão de passagem: o local de partida ou chegada aparece como "Canoas, QNS - ParkShopping (alternativa a Porto Alegre). Todos os processos de check-in, despacho de bagagem, embarque e desembarque serão no shopping, que fica na avenida Farroupilha, 4.545, no bairro Marechal Rondon.

A orientação das companhias é que as pessoas cheguem duas horas antes da partida, justamente devido à nova dinâmica. Vai ser feito translado dos passageiros entre o ParkShopping e a base.

A Latam tem previsto até agora dois voos. Canoas para o Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU) será diário, saindo às 15h30min da cidade gaúcha. Já para o Aeroporto de Congonhas serão cinco dias, com saída ás 9h20min da Baco, sem a ligação às quartas e aos sábados.

O menor valor do bilhete da Latam, em consulta por volta das 12h desta quarta-feira (22), estava sendo vendido a R$ 563,04, para Guarulhos. A Latam vai usar aeronaves Airbus A320, para até 176 passageiros.

A companhia orienta ainda que pessoas com viagens até 31 de julho que tinham como origem ou destino o Salgado Filho, mas foram cancelados, devem reagendar nova data sem custo usando os terminais de Canoas, Caxias do Sul, Passo Fundo, Florianópolis, Jaguaruna e Navegantes.

A Gol oferta dois voos diários também, os dois entre Canoas e o GRU. A saída é às 9h30min e às 13h25min. Nas quartas e sábados, o voo sai cedo da manhã de Guarulhos. A aérea informa ainda que clientes com cancelamentos de Porto Alegre podem alterar os voos até 14 de agosto para Canoas ou outros nove aeroportos: Caxias do Sul, Pelotas, Passo Fundo e Santo Ângelo (Rio Grande do Sul), Florianópolis, Chapecó e Navegantes (Santa Catarina), e Curitiba e Foz do Iguaçu (Paraná).

Mais voos em outros aeroportos

Para reforçar a malha regional, já que há limitações de infraestrutura para Canoas receber voos - a media diária de voos no Salgado Filho chegou a 150 antes da tragédia climática -, a Azul terá 110 operações extras em junho. Em maio, o acréscimo já tinha começado.

“A malha aérea da Azul é robusta e versátil, permitindo-nos responder rapidamente a situações adversas e garantir a continuidade dos serviços. Nosso compromisso é sempre oferecer conectividade e suporte aos nossos Clientes, especialmente em momentos críticos como este,” avalia o executivo.

A Latam montou uma malha emergencial com 126 voos extras entre São Paulo e os aeroportos de Jaguaruna e Florianópolis e Caxias do Sul.