Venda de passagens para voos no aeroporto de Porto Alegre é autorizada

Uma das notícias mais aguardadas desde o fechamento do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, acaba de sair. A venda de passagens para a retomada de voos, prevista para 21 de outubro no terminal na Capital, foi autorizada pelo governo federal no fim da tarde desta quinta-feira (8).

Portos e Aeroportos e o da Reconstrução do RS. Com isso, as companhias aéreas já podem ofertar as ligações. Hoje os voos são feitos na Base Aérea de Canoas Ministros de duas pastas anunciaram a liberação, o de. Com isso, as companhias aéreas já podem ofertar as ligações. Hoje os voos são(Baco). A retomada de pousos e decolagens na pista na Zona Norte de Porto Alegre ocorrerá com a conclusão de parte das obras de restauração da pavimentação.

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse que serão 128 voos diários. Antes de ser inundado e fechado na noite de 3 de maio, o complexo aeroportuário operava entre 140 a 150 voos diários.

"Autorizamos o início da venda de voos para o Aeroporto Internacional Salgado Filho! A retomada das operações no principal terminal do Sul terá início no dia 21 de outubro, com 128 voos diários, chegando a cerca de 900 voos semanais", postou Costa Filho, na rede X, ex-Twitter.

Operações no principal terminal do Sul terá início no dia 21 de outubro, com 128 voos diários, chegando a cerca de 900 voos semanais EVANDRO OLIVEIRA/JC

Os voos vão ser das 8h às 22h, segundo o titular da pasta extraordinária pela Reconstrução, Paulo Pimenta, que também fez a comunicação da liberação da operação.

"A distribuição dos slots, horários de chegada e partida para as empresas aéreas será realizada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e servirá para indicar quantos voos cada empresa aérea poderá realizar inicialmente", esclareceu Pimenta, em nota.



O governo projeta que o aeroporto poderá operar com 100% da capacidade a partir de 16 de dezembro.



O terminal ficou 23 dias com água, danificando o primeiro piso (onde ficam esteiras de malas e desembarque doméstico e internacional, lojas e serviços de apoio), estacionamentos e a pista (desde áreas de táxiaéreo até a Pista de Pouso e Decolagem (PPD). Também instrumentos de apoio à operação das aeronaves e infraestrutura elétrica e de bombeiros sofreram grandes danos.

A reabilitação do terminal e pistas já cumpriu diversas etapas e segue. A fase 1, de limpeza e avaliação de danos, foi concluída. A fase 2, prevista para encerrar em outubro, tem recuperação das áreas para retomada de pousos e decolagens.

A restauração atinge 1,3 mil metros de extensão (cerca de 60 mil metros quadrados) da pista de pouso e decolagem, mais 20 mil metros quadrados do Pátio 1, onde as aeronaves ficam estacionadas e a taxilane do Pátio 1 (Posições 06 a 011, equivalente a 20 mil metros quadrados).



A fase 3 de recuperação começa em outubro nas áreas em que não houver movimentação de aeronaves, sem gerar interferência nos pousos e decolagens. Nesta etapa, ocorrerá a recuperação de 1,2 mil metros de extensão, equivalente a 53 mil metros quadrados da PPD.



Também será feita a fresagem do pavimento, preparando-o para receber recapeamento ou reconstrução em pavimento flexível, dependendo do local. Isso ocorrerá para que, em dezembro, seja concluída a recuperação completa dos 3,2 mil metros de pista, além das taxiways e pátio, fundamentais para que o aeroporto possa voltar a operar em sua totalidade.