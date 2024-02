Low cost Sky retoma voos entre Porto Alegre e Santiago, no Chile

Boa notícia para quem gosta de viajar, pagar menos e entre os destinos preferidos está Santiago, no Chile. A companhia aérea low cost (baixo custo) Sky Airline está voltando a ofertar voos diretos entre Porto Alegre e a capital chilena. Já é possível comprar bilhetes por menos de R$ 1 mil.

LEIA MAIS: Low cost Sky estreia voo direto entre Porto Alegre e Santiago do Chile

A estreia da Sky ocorreu em 2023. A companhia ofertou os voos na temporada de junho a setembro, com grande fluxo de passageiros. Na época, a viagem ida e volta custava 1.150,00, com voo que dura três horas e 45 minutos.

Agora o preço está ainda menor para a ligação entre o Aeroporto Internacional Salgado Filho, sob gestão da concessionária Fraport Brasil, e o terminal internacional Arturo Merino Benitez (SCL), em Santiago.

A coluna Plano de Voo consultou o site da chilena e encontrou oferta a partir de 20 de junho até 28 de setembro. Os voos sairão da capital gaúcha em domingos, segundas e quintas, mas terça-feira aparece em algumas consultas dentro da nova temporada.

O voo sai 19h45min de Porto Alegre e chega às 22h30min no destino chileno. A ligação do Chile ao Brasil é feita entre 14h45min e 18h50min. A passagem mais barata sai por R$ 988,00, em cotação para fim de junho. No ano passado, a Sky usou aeronave Airbus 320, com 186 assentos.

O trecho direto entre o Salgado Filho e o Arturo Merino Benitez é ofertado hoje pela Latam, mas o valor do bilhete é bem superior. Para o mesmo período que a low cost volta a operar, a também chilena Latam tem valores a partir de R$ 1,6 mil.

A maior companhia aérea em atuação no Brasil, ex-TAM, tem quatro voos semanais - domingos, quartas, sextas e sábados para o destino. O voo tem diferentes horários noturnos de saída de Porto Alegre. Em março, há bilhetes acima de R$ 1,3 mil, conforme pesquisa com ferramentas de busca como Google Flights.

No front internacional, o aeroporto da Capital tem ainda Aerolíneas Argentinas, Azul, Copa Airlines e Tap Air. A expectativa é que a oferta de voos pelas atuais companhias possa aumentar nos próximos meses, seja para as mesmas rotas ou novos destinos. Além disso, mais empresas podem entrar na malha de opções para passageiros.