Low cost Sky estreia voo direto entre Porto Alegre e Santiago do Chile

Porto Alegre já conta com mais uma opção de voo direto para Santiago do Chile e com mais um atrativo, além do tempo de viagem, que é de três horas. A nova operadora atua no segmento low cost, novidade na conexão internacional no mercado gaúcho. A Sky, de origem chilena, terá três frequências semanais e faz promoção de preços na largada da operação. Até agora apenas a Latam voava da Capital para o Chile sem escalas.

Na largada, a companhia promete brigar com a estratégia da tarifa mais barata. Campanha promocional prevê passagens de ida e volta a partir de R$ 1.150,00. A Sky aposta na atração do período mais frio para o novo destino. São três frequências semanais, com voos segundas, quintas e domingos.

O diretor de vendas da aérea, Jaime Fernandez, disse que espera ocupação de mais de 80% até julho. A ligação é feita com aeronave Airbus 320, com 186 assentos. A Sky projeta transportar 3,8 mil passageiros por mês.

Porto Alegre é a quarta capital brasileira a entrar na malha da companhia, que já tem no Brasil seu terceiro mercado de passageiros, atrás do fluxo doméstico no Chile e no Peru. As ligações brasileiras entre São Paulo, Rio de Janeiro e Florianópolis e a capital chilena são o maior mercado internacional da aérea. Em julho, a companhia abre a ligação de São Paulo com o Peru, de lá seguindo a Miami.

"Vamos comemorar o dia dos namorados no Chile", disse a advogada Carla Pozza, sobre a viagem de três dias com o marido, o desembargador Pedro Pozza. "Antes a gente ia a Sao Paulo e perdia o dia para a viagem", lembra Carla. "Ou íamos para a Europa, que levava o mesmo tempo", emenda Pozza.