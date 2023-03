Latam retoma voo direto entre Porto Alegre e Santiago, no Chile

Porto Alegre retomou neste domingo (26) a ligação direta com Santiago, no Chile, com um voo da Latam. A rota, que deixou de operar durante a pandemia, volta com frequência de três viagens semanais, com voos de cerca de três horas de duração. As viagens inaugurais de ida e de volta tiveram lotação de mais de 80% da capacidade das aeronaves.

O ato simbólico de retomada das viagens ligando as duas cidades ocorreu no portão de embarque do check-in internacional do Aeroporto Salgado Filho. Acompanharam o corte da faixa o secretário de Turismo, Vilson Covatti, o cônsul-geral do Chile em Porto Alegre, Aldo Famoralo, a COO (chief operation officer) da Fraport, Sabine Trenk, a presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens do Rio Grande do Sul (Abav-RS), Lúcia Bentz, e a coordenadora sênior de Relações Institucionais da Latam, Lígia Sato.

A abertura simbólica da faixa ocorreu no portão de embarque do check-in internacional do Aeroporto Salgado Filho. Foto: Elivelto Corrêa/Ascom Setur/Divulgação/JC