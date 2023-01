Aeroporto de Caxias do Sul teve mais de 221 mil passageiros em 2022

A Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade de Caxias do Sul divulgou o relatório final da movimentação de passageiros no Aeroporto Regional Hugo Cantergiani durante o ano de 2022. No total, 221.449 passageiros transitaram no terminal, considerado um dos mais importantes do interior gaúcho.

O número 131,2% maior do que o registrado em 2021, quando o aeroporto recebeu 95.728 passageiros. Contudo, o terminal operou com limitações em razão da pandemia do coronavírus.

Em 2022, a companhia aérea que mais movimentou passageiros no terminal foi a Gol, com mais de 100 mil passageiros transportados A Azul ocupou a segunda colocação no ranking, com 31.323 embarques e 30.930 desembarques. Com as operações iniciadas em 20 de julho, a Latam movimentou 38.524 passageiros em solo caxiense.

Além de jatos da aviação comercial, o Aeroporto Regional Hugo Cantergiani recebe aviões particulares, jatinhos e voos fretados, cujos objetivos incluem transporte médico e de órgãos, delegações de atletas e visitas de autoridades. Em 2022, foram quase 2,5 mil pousos e decolagens de aeronaves não comerciais.

Devido às condições meteorológicas adversas, como neblina ou chuvas severas, mais de 11 mil passageiros da aviação comercial precisaram embarcar e desembarcar em outros aeroportos. Atualmente, o terminal possui voos regulares das companhias aéreas Azul, Gol e Latam com destinação aos aeroportos de Viracopos, em Campinas; de Guarulhos, em São Paulo; e Santos Dumont, no Rio de Janeiro. A partir do dia 26 de março, a Gol inaugurará o trecho entre Caxias do Sul e o aeroporto de Congonhas, também em São Paulo.