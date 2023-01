Aeroporto de Porto Alegre é o 20º mais pontual do mundo, aponta pesquisa

Os dois aeroportos administrados pela Fraport Brasil estão no ranking de mais pontuais da América Latina e do Mundo, segundo a OAG, fornecedora líder de informações, inteligência e análises digitais de voos para aeroportos, companhias aéreas e empresas de tecnologia de viagens. O Fortaleza Airport (Aeroporto Internacional Pinto Martins) ficou em 1º lugar no ranking de aeroporto mais pontuais da América Latina e entrou na 8ª posição da disputa mundial. Já o Porto Alegre Airport (Aeroporto Internacional Salgado Filho) conquistou o 6º lugar na América Latina e entrou no top 20 global, como o 19º colocado dos aeroportos mais pontuais do mundo. O estudo Punctuality League 2023 é realizado pela OAG e analisa dados de voo do ano inteiro - de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022. O objetivo é classificar o desempenho das companhias aéreas e aeroportos que têm no mínimo 2,5 milhões de assentos de partida por ano. A previsão de janeiro é de 3.993 voos e 564 mil pessoas embarcando e desembarcando no aeroporto de Fortaleza. Em Porto Alegre, está previsto um tráfego aéreo de 5.079 voos neste mês e 690 mil passageiros. O Aeroporto Internacional Salgado Filho passou em 2018 para a administração da Fraport, que assumiu as operações em decorrência do processo de concessões do governo federal. A empresa alemã realizou investimentos, estimados em R$ 600 milhões. A Fraport administra 30 aeroportos em todo o Mundo. No Brasil, além de Porto Alegre, também venceu a concessão em Fortaleza. A outorga pelo aeroporto gaúcho foi de R$ 382 milhões, com concessão por 25 anos, prorrogáveis por mais cinco anos. No programa de investimentos obrigatórios estavam a expansão do terminal para 36 mil metros quadrados, extensão da pista por pelo menos 920 metros, implementação de novos sistemas automáticos de gerenciamento de bagagens e de controle de segurança e 14 pontes de embarque de aeronaves e respectivos pátios.

Capacidade doméstica da Latam no Brasil deve crescer 20% neste início de 2023

A capacidade doméstica da Latam no Brasil deve crescer 20% neste início de 2023. Esta é a projeção de crescimento da oferta doméstica de assentos da empresa para janeiro na comparação com o mesmo mês de 2019 (antes da pandemia de Covid-19). O avanço reforça, segundo a empresa, que a Latam tem conseguido ampliar de forma eficiente e sustentável a sua conectividade no País. Atualmente, a companhia já voa para o maior número de destinos nacionais da sua história no Brasil, alcançando 54 aeroportos (eram 44 em 2019). Em breve, esse número ainda vai aumentar, pois a Latam começará a voar para Passo Fundo (RS) a partir de março deste ano. Como aponta Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da Latam Brasil, a companhia passou pela pandemia e saiu do processo de Capítulo 11 muito mais eficiente, com mais destinos na operação no Brasil. "A eficiência que alcançamos foi fundamental para a retomada mais acelerada e desenvolvimento do mercado doméstico. Temos boas perspectivas para 2023 e começamos com uma operação robusta na alta temporada". Para janeiro de 2023 está prevista a operação de mais de 19 mil pousos e decolagens, distribuídos em 130 rotas domésticas. Em 2022, a LATAM inaugurou suas operações em Sinop (MT), Presidente Prudente (SP), Cascavel (PR), Caxias do Sul (RS), Montes Claros (MG) e Juiz de Fora (MG).

Azul terá 158 voos extras para atender demanda do Carnaval

Com o passar dos festejos de final de ano, as atenções se voltam para uma das mais principais e populares festas do País: o Carnaval. E para atender a demanda dos Clientes que desejam viajar para os destinos onde a comemoração é bastante procurada por brasileiros e estrangeiros, a Azul colocará em operação 158 voos extras entre os dias 17 e 26 de fevereiro. Campinas, Recife e Belo Horizonte, principais hubs da companhia, além de Salvador, Porto Seguro, Rio de Janeiro, Florianópolis e Maceió, cidades tradicionalmente conhecidas por concentrar a folia, receberão o maior volume de operações adicionais. Neste ano, a companhia alocará voos extras em 29 rotas: Confins-Porto Seguro, Confins-Cabo Frio, Confins-Ilhéus, Confins-Maceió, Confins-Santos Dumont, Confins-Salvador, Goiânia-Porto Seguro, Montes-Claros-Porto Seguro, Porto Alegre-Recife, Recife-Campina Grande, Recife-Fortaleza, Recife-Juazeiro do Norte, Recife-João Pessoa, Recife-Maceió, Santos Dumont-Salvador, Salvador-Porto Seguro, Salvador-Goiânia, Salvador-Recife, Viracopos-Porto Seguro, Viracopos-Confins, Viracopos-Florianópolis, Viracopos-Galeão, Viracopos-Foz do Iguaçu, Viracopos-Jericoacoara, Viracopos-Maceió, Viracopos-Navegantes, Viracopos-Recife, Viracopos-Santos Dumont e Viracopos-Salvador. A gerente de Planejamento de Malha da Azul, Beatriz Barbi, destaca o trabalho realizado para conciliar a oferta da companhia com a demanda durante o período do Carnaval. "Estamos sempre atentos às oportunidades e necessidades de nossos Clientes. Por isso, nessa época em que muitas pessoas se programam para viajar e curtir a folia, disponibilizaremos uma oferta adicional de voos para os destinos mais procurados neste período", explica. "Temos a certeza de que preparamos uma malha que atende as expectativas daqueles que vão curtir a festa e também de quem irá aproveitar a data para descansar, visitar a família ou conhecer uma das mais de 150 cidades para onde a Azul voa", ressalta. Os dias 18 de fevereiro, sábado de Carnaval, e 22 de fevereiro, Quarta-Feira de Cinzas, serão as datas com maior volume de operações extras da Azul. Serão, respectivamente, 36 e 46 decolagens adicionais para levar e trazer os Clientes que forem aproveitar o Carnaval.

EUA interrompem voos por razões de segurança após falha em sistema