JetSmart reforça atuação na América do Sul com novos voos de baixo custo

A Argentina, um dos destinos turísticos mais queridos dos gaúchos, ganhará a partir de 12 de julho uma ligação aérea direta com preços mais em conta. Operada pela companhia aérea chilena de low cost JetSmart, a nova rota sairá três vezes por semana do Aeroporto Internacional de Porto Alegre até o Aeroporto de Ezeiza, em Buenos Aires. Veronica Marambio Alvarez, gerente Comercial de Mercados Internacionais e Desenvolvimento Regional da JetSmart, conta que a companhia aérea está reforçando a operação no Sul do continente e as conexões entre o Brasil e países vizinhos. “Sabemos que o brasileiro ama a neve na Argentina e no Chile, e para esta temporada de inverno, sem dúvidas, vamos impulsionar essa conectividade”, afirma Veronica. Jornal do Comércio - Quando iniciou a operação da JetSmart?Veronica Marambio Alvarez - A JetSmart é uma companhia aérea chilena que atua desde 2017 na América do Sul, atualmente em oito países - Chile, Brasil, Argentina, Uruguai, Colômbia, Peru, Paraguai e Equador. Em quatro com operação doméstica e nos demais com operação internacional. É a companhia aérea low cost que tem a maior frota de aviões e a mais nova da América do Sul, voando com aeronaves Airbus A320 e A321. JC - Há quanto tempo a companhia tem operações no Brasil? Veronica - Voamos há muitos anos no Brasil, desde antes da pandemia. São diferentes rotas, algumas operadas apenas por nós, como por exemplo Foz do Iguaçu (PR) a Santiago, no Chile. Com as novas rotas anunciadas recentemente, de Porto Alegre a Buenos Aires, na Argentina, e de Curitiba (PR) para Buenos Aires e para o Chile, chegaremos a dez no Brasil. Operamos voos de Florianópolis a Santiago, a Buenos Aires e a Lima, no Peru. A partir do Rio de Janeiro voamos a três capitais no exterior: Santiago, Montevidéu e Buenos Aires, e de São Paulo para Santiago. Há diferentes opções, estamos reforçando nossa operação no Sul do Brasil e consolidando nossa operação internacional. Sabemos que o brasileiro ama a neve na Argentina e no Chile, e para esta temporada de inverno sem dúvidas vamos impulsionar essa conectividade. JC - Como estão as expectativas para o início da rota Porto Alegre Buenos Aires?Veronica - Estamos muito contentes com essa proximidade do início das operações da JetSmart entre Porto Alegre e Buenos Aires a partir do dia 12 de julho. Serão voos três vezes por semana, às quartas, sextas e domingos. Ainda temos lugares, ‘oxalá’ que em breve a notícia seja que acabaram os bilhetes e que colocamos mais voos.JC - Quais os diferenciais no modo de operação da JetSmart?Veronica - A JetSmart está levando o modelo de baixo custo a mais países na região, um formato que é muito exitoso na Europa e nos Estados Unidos. Estamos vendo como no Brasil essa forma de voar pode melhorar a possibilidade de conectividade. Um diferencial importante é que damos impulso a esse modelo no qual os passageiros pagam pelo que usam, no qual voam em aviões novos em rotas que chamamos de ‘smart’. Essas rotas não são necessariamente as que já estão abastecidas fortemente entre capitais com capitais, como São Paulo e Buenos Aires, por exemplo. São voos diretos e por isso mais inteligentes, daí o nome smart, como o que iniciaremos em julho a partir de Porto Alegre de forma direta a Buenos Aires, uma capital vizinha.JC - E os preços dos bilhetes?Veronica - As nossas tarifas são outra marca diferencial muito importante. Hoje estamos com passagens por menos de R$ 500,00 com taxas incluídas por trecho de Porto Alegre a Buenos Aires. Cremos que estamos entregando uma boa oferta, um bom preço e com aviões novos ao povo brasileiro.JC - Quais os serviços oferecidos aos passageiros?Veronica - Entre os serviços oferecidos pela JetSmart temos comida a bordo; transporte de pets, já que muita gente viaja com o animal de estimação; embarque prioritário: escolha do assento e despacho de bagagem. O importante é que o modelo low cost permite que cada pessoa possa customizar a viagem conforme sua necessidade. Muitos querem viajar em um assento aleatório, apenas com bagagem de mão. Mas, para um passageiro corporativo, temos todos os serviços que ele possa desejar também. É muito flexível e estamos incorporando os benefícios a uma tarifa muito competitiva. JC - A operação low cost vem se mostrando sucesso na América do Sul? Veronica - Está sendo muito exitosa, o modelo low cost é uma tendência mundial. Na JetSmart, com os anos de operação que temos, já percebemos que entre 40% e 60% dos passageiros voam sem bagagem. Esse é um modelo que permite a flexibilidade de oferecer menores preços, aumentado a quantidade de passageiros que viajam com aéreas de baixo custo. Permite que, com um bom produto a menor preço, pessoas que antes não voavam, agora voem. Vemos isso em todos os países nos quais começamos a operar. Aquela pessoa que já voava agora pode voar mais vezes ao ano, não faz só a viagem anual internacional de férias.JC - A rota entre Porto Alegre e Buenos Aires será um teste para ampliar depois a ligação entre a capital gaúcha e outros países?Veronica - Claro, esperamos que este início de operação nos permita que Porto Alegre conheça esse modelo low cost e a marca JetSmart. Esperamos que nossos voos sejam tão atrativos que tenhamos que colocar mais frequência e no futuro criar novas rotas. JC - A companhia teve reuniões com agências e operadoras de turismo no Brasil para apresentar a JetSmart?Veronica - Realizamos encontramos em São Paulo, Porto Alegre e Curitiba. A JetSmart tem o canal de vendas pelo site jetsmart.com, é um e-commerce, mas entendemos que existem diferentes formas de comprar, assim como há diferentes formas de voar. Algumas pessoas podem preferir a assessoria de uma agência de viagens ou um pacote com um operador de turismo. Nos workshops apresentamos as alternativas que a JetSmart traz para seus passageiros e as opções que podem ser dadas aos clientes, dependendo da necessidade de cada um. JC - E planos de atravessar o continente e chegar a destinos fora da América do Sul?Veronica - Nossa missão é conectar 100 milhões de passageiros na América do Sul. No ano passado, transportamos mais de 25 milhões de passageiros na região e 350 mil pessoas no Brasil. Por enquanto, nosso objetivo é a América do Sul, consolidando nossa operação na região. Temos uma aliança com a American Airlines para conexões aéreas entre os Estados Unidos e a América do Sul, porém não existe hoje em dia nenhuma expectativa de voos transatlânticos.