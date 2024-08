Latam retoma voos de Porto Alegre a Santiago e Lima em janeiro de 2025

Copa Airlines marcar a volta de voos internacionais e venda de passagens, agora é a Latam que anuncia a retomada das ligações internacionais a partir do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. A aérea já vende bilhetes em seu sites e demais canais. Depois dae venda de passagens, agora é aa partir do, em Porto Alegre. A aérea já vende bilhetes em seu sites e demais canais.

As ligações são da Capital para Lima, no Peru, Santiago, no Chile. Para a capital chilena, o fluxo será reaberto em 1º de janeiro de 2025. Para a capital peruana, a volta está marcada para 3 de janeiro de 2025. Os dois destinos fazem conexão para rotas como América do Norte e Central.

Obras de recomposição da pavimentação da pista de pousos e decolagens estão na fase 2. Em dezembro, a previsão é de tráfego na capacidade do aeródromo.

Segundo a Latam, os voos para Santiago serão operados com quatro frequências semanais, às segundas, terças, sextas e domingos. A partir de março, os voos na rota mudam para as quartas, sextas, sábados e domingos. Para Lima, serão três frequências semanais, às segundas, quintas e aos sábados.