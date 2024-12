Obras na pista do Salgado Filho são concluídas e avião da FAB verifica aeródromo

Quase normal. O "normal" do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, está perto. Pelo menos, no fator infraestrutura. As obras de restauração da pista de pousos e decolagens foram concluídas, segundo a Fraport Brasil, concessionária do aeródromo. Ainda ocorrem movimentações de equipes para finalizar intervenções no acesso aos setores onde ficam as pontes para as aeronaves pararem para embarque e desembarque de passageiros.

LEIA MAIS: Fraport confirma retomada plena do aeroporto dia 16

A restauração dos danos associados às cheias foi concluída, diz uma fonte do Salgado Filho. Algumas melhorias nos acessos estão sendo feitas, mas aproveitando o canteiro de obras. Nessa segunda-feira (9) e nesta terça-feira (10), uma aeronave Geiv, da Força Aérea Brasileira (FAB), sobrevoou o complexo "para fazer aferições dos equipamentos que auxiliam as aeronaves nos procedimentos de aproximação e pouso", explicou a Fraport, em nota.

Aeronave Geiv, da Força Aérea Brasileira (FAB), sobrevoou o complexo para aferições dos equipamentos FRAPORT BRASIL/DIVULGAÇÃO/JC

"Esta atividade faz parte do processo de homologação das obras de reabilitação da pista de pouso e decolagem com a sua extensão completa em 3,2 mil metros", esclareceu a concessionária.

O Geiv fez a verificação dos PAPIs (Precision Approach Path Indicator, em português Indicador de Percurso de Aproximação de Precisão) das pistas 11 e 29 e do ALS (Approach Light System).

Após essa atividade, os registros dos equipamentos são analisados para que sejam emitidas as aprovações operacionais para retorno Ana segunda-feira (16). O ALSF e o PAPI são equipamentos que auxiliam os pilotos com orientações visuais da localização da pista e da rampa de pouso.

Ainda esta semana até segunda-feira, novos voos de testes vão verificar mais equipamentos, como localizador, Glide Slope (rampa de aproximação) e DME, todos procedimentos de responsabilidade da FAB, explica a Fraport. Todo o elenco de equipamentos compõem o sistema ILS, que auxilia o pouso em diferentes condições climáticas.

Na segunda-feira, as aeronaves vão voltar a usar a pista na extensão total. Até agora, está em 70%. Em 3 de maio, o traçado foi fechado devido à inundação. Quem circula pelo terminal vislumbra ainda as movimentações na parte externa. Chama a atenção a pintura nova e corredor da pista liberados.

Também dos voos internacionais retornam este mês. A Copa Airlines terá o retorno de ligações no dia 19. A Fraport espera que, no último mês, cerca de 450 mil passageiros passem pelo terminal, entre chegadas e partidas. O número é semelhante à movimentação do segundo semestre de 2021, pós-pandemia de Covid-19.