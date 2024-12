Fraport confirma retomada plena do aeroporto dia 16

A recuperação do Aeroporto Salgado Filho é um dos principais símbolos da retomada da economia gaúcha no pós-cheias de maio. E a aposta no potencial logístico dessas instalações pode garantir pontos importantes no fortalecimento do Rio Grande do Sul em relação à economia global nos próximos anos. Um passo a mais nesse sentido começa a ser dado na próxima segunda-feira, dia 16 de dezembro, quando o complexo aeroportuário gaúcho volta a operar com capacidade plena. A informação foi destacada pelo diretor comercial e de logística da Fraport Brasil, Rodrigo Sousa, durante sua participação no painel do Mapa Econômico do Rio Grande do Sul, realizado pelo Jornal do Comércio nesta segunda-feira (9), na Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs).

O diretor comercial e de logística da Fraport Brasil confirmou informação, já adiantada pelo JC, de que no dia 16 de dezembro o aeroporto de Porto Alegre será completamente reaberto, inclusive para voos internacionais. A partir daí, aponta Souza, a retomada de rotas será gradual, dependendo das empresas aéreas. Além disso, ele deu uma boa notícia: "em janeiro já teremos 91% dos voos que tínhamos em janeiro de 2024".

Atualmente, 80% do volume do terminal de cargas do aeroporto de antes da enchente já estão recuperados. Como oportunidade, ele listou o fato de o Rio Grande do Sul ser o segundo estado que mais recebe estrangeiros, apenas atrás de São Paulo.

"O mercado logístico cresce acima de dois dígitos no mundo, mas o Brasil, durante muito tempo, não investiu em infraestrutura. São Paulo, por exemplo, colapsou ao tentar seguir este ritmo da logística. Aproveitar as oportunidades para investimentos em infraestrutura, que permitam atender a esse potencial logístico é um diferencial que nós acreditamos ter em Porto Alegre", diz o diretor comercial e logístico da Fraport, Rodrigo Souza.

Para que se tenha uma ideia, mesmo ainda sob os efeitos da cheia e sem o funcionamento do aeroporto para pousos e decolagens, desde junho o terminal de cargas internacionais criado pela Fraport em Porto Alegre já operava. E, atualmente, chega a 1,6 mil toneladas de cargas por mês, 80% do fluxo normal.

"O terminal de carga internacional é uma convicção nossa, com muito a crescer ainda. Ele opera com 45% da sua capacidade, por exemplo. E nos últimos meses, garantiu alto volume de movimentação somente com cargas terrestres, vindas na maior parte de São Paulo, e que são nacionalizarás aqui. Com a retomada dos voos internacionais em breve, o volume deve aumentar e qualificar", estima o diretor.

Potencial há. O RS é o segundo estado brasileiro que mais recebe estrangeiros, e, somente entre trabalhadores, o ecossistema do Salgado Filho movimenta 4 mil pessoas. Ao apontar as oportunidades geradas a partir dessa estratégia, Souza revela que, em breve, um novo condomínio logístico deve ser anunciado junto à estrutura do aeroporto.

"A aviação passa por um momento desafiador. Olhando para as oportunidades, surge aí um campo importante para voos com aeronaves menores, com o reforço de rotas regionais",aponta.