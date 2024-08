Anac aprova repasse de R$ 426 milhões à Fraport por danos no Salgado Filho

A diretoria da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) aprovou, nesta sexta-feira (23), o pagamento de R$ 425,96 milhões à empresa Fraport, concessionária do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O aeroporto está fechado para voos desde 3 de maio, devido aos impacto de uma inundação histórica na Capital.

A pista será reativada em 21 de outubro para o fluxo comercial, após obras de restauração da pavimentação.

O valor será destinado aos custos de reforma e recuperação das áreas danificadas pelas cheias recentes. A medida, cautelar, ainda depende da anuência do Ministério de Portos e Aeroportos.



Em meados de julho, embarques e desembarques foram retomados no terminal, embora os aviões continuem pousando e decolando da Base Aérea de Canoas (Baco), a cerca de dez quilômetros de distância.

Desde meados de julho, embarques ocorrem no Salgado Filho e voos ainda em Canoas EVANDRO OLIVEIRA/JC



A Fraport afirma que, com a interrupção das atividades e necessidade de reparar os estragos das cheias, sofreu um impacto financeiro significativo. A estimativa é que só a reconstrução do Salgado Filho exija algo em torno de R$ 1 bilhão. A Fraport afirma que, com a interrupção das atividades e necessidade de reparar os estragos das cheias, sofreu um impacto financeiro significativo. A estimativa é que só a

Diante disso, a concessionária pediu ao governo federal a revisão extraordinária do contrato de concessão de infraestrutura aeroportuária. A "concessão de reequilíbrio cautelar", segundo a empresa, é fundamental para garantir a retomada das atividades o mais rápido possível.



"Sobre o modo de recomposição, [a empresa] entende que a melhor forma é o pagamento em dinheiro, a título de indenização, de modo a não incorrer no risco iminente de inliquidez de caixa e possibilitar a tentativa de se retomar a operação aeroportuária o mais rápido possível. A concessionária também pede que sejam cobertos custos extraordinários ainda não conhecidos", esclareceu o diretor-presidente substituto da Anac, Tiago Sousa Pereira, durante a reunião extraordinária do colegiado, que ocorreu nesta sexta-feira (23), em Brasília.



Segundo Pereira, que relatou o processo, dos R$ 425,96 milhões, R$ 362,22 milhões deverão ser alocados no início das obras de reconstrução do Aeroporto Salgado Filho, e cerca de R$ 63,94 para a manutenção das atividades aeroportuárias enquanto os trabalhos não forem concluídos.